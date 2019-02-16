Порошенко из Мюнхена пригрозил Путину новыми "азовскими санкциями"

Политика

Страны НАТО обсудили и принципиально одобрили пакет так называемых «Азовских санкций» в отношении России из-за ее агрессии против украинских военнослужащих в Азовском море. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия… В целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый „Азовский пакет“ — это именно то, что я вам обещал в декабре, когда мы вынуждены были как реакция призвать к мировой солидарности», — сказал Петр Порошенко, подчеркнув, что данные санкции, проект которых занимает 124 страницы, могут быть введены уже в начале следующей недели.

По его словам, которые приводит УНН, предварительная координация действия по введению санкций он возложил на министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Одновременно Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать «Азовский пакет» санкций против России.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России на выходе из Керченского пролива обстреляли и захватили два малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». Были взяты в плен 24 украинских моряка, которые в настоящее время незаконно удерживаются в московском СИЗО «Лефортово». Все они отказываются давать показания и считают себя военнопленными.

Несмотря на это по решению Лефортовского суда Москвы их содержание под арестом продлили до конца апреля.

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