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В Одессе задержан профессор педуниверситета, организовавший схему по вымогательству взяток со студентов (фото)
В пятницу, 15 февраля, в Одессе был задержан директор одного из институтов Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.
Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в полиции, операцию по задержанию провели сотрудники управления защиты экономики, следователи Малиновского отдела полиции и прокуроры местной прокуратуры.
«Директор одного из структурных подразделений национального педуниверситета требовал и получил от студента 900 долларов за неотчисление его из учебного заведения. Злоумышленник был задержан с поличным», — сказал источник.
В областном управлении защиты экономики Нацполиции добавили, что подозреваемый — доктор педагогических наук, профессор — наладил схему по вымогательству у студентов «благодарности» за успешную сдачу экзаменов.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины.
Напомним, на днях коррупционный скандал разгорелся в Донецком медуниверситете. Ректор вуза Петр Кондратенко отстранен от исполнения обязанностей.
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