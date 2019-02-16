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В Одессе задержан профессор педуниверситета, организовавший схему по вымогательству взяток со студентов (фото)

В пятницу, 15 февраля, в Одессе был задержан директор одного из институтов Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в полиции, операцию по задержанию провели сотрудники управления защиты экономики, следователи Малиновского отдела полиции и прокуроры местной прокуратуры.

«Директор одного из структурных подразделений национального педуниверситета требовал и получил от студента 900 долларов за неотчисление его из учебного заведения. Злоумышленник был задержан с поличным», — сказал источник.

В областном управлении защиты экономики Нацполиции добавили, что подозреваемый — доктор педагогических наук, профессор — наладил схему по вымогательству у студентов «благодарности» за успешную сдачу экзаменов.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины.

Напомним, на днях коррупционный скандал разгорелся в Донецком медуниверситете. Ректор вуза Петр Кондратенко отстранен от исполнения обязанностей.

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