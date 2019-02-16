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Спорт

Что ты делаешь со своим ртом? — 19-летний форвард «Ромы» отчитал красавицу-мать за селфи в Instagram (фото)

10:43 16 февраля 2019   334
Николо Дзаньоло
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Новому кумиру болельщиков итальянской «Ромы», 19-летнему Николо Дзаньоло, дубль которого" принес римлянам победу в матче Лиги чемпионов с «Порту», не понравилапась активность его матери в соцсетях, отмечает Corriere della Sera

Пока ее сын становился восходящей звездой римлян, 41-летняя Франческа Коста не теряла времени даром и увеличила аудиторию в Instagram до 173 тысяч человек. Больше всего Франческа любит надувать губы и складывать их «уточкой» — таких фотографий в ее профиле бесчисленное множество.

«Мам, перестань выкладывать эти фотографии. Что ты делаешь со своим ртом? Тебе 40 лет!» — упрекнул мать Николо Дзаньоло.

*41-летняя мать футболиста Франческа

К слову, клуб молодого футболиста — «Рома» тоже не остался в стороне: Франческе тактично порекомендовали прислушаться к совету Николо и выкладывать в Instagram поменьше фотографий, чтобы сын «был спокоен».

Отмечу, что 19-летний Дзаньоло, кроме «дубля» в Лиге чемпионов, в нынешнем сезоне забил два мяча и в чемпионате Италии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мисс Бум-Бум» необычно поддержала своего кумира Месси.

Фото Getty Images

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