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Что ты делаешь со своим ртом? — 19-летний форвард «Ромы» отчитал красавицу-мать за селфи в Instagram (фото)
Новому кумиру болельщиков итальянской «Ромы», 19-летнему Николо Дзаньоло, дубль которого" принес римлянам победу в матче Лиги чемпионов с «Порту», не понравилапась активность его матери в соцсетях, отмечает Corriere della Sera
Пока ее сын становился восходящей звездой римлян, 41-летняя Франческа Коста не теряла времени даром и увеличила аудиторию в Instagram до 173 тысяч человек. Больше всего Франческа любит надувать губы и складывать их «уточкой» — таких фотографий в ее профиле бесчисленное множество.
«Мам, перестань выкладывать эти фотографии. Что ты делаешь со своим ртом? Тебе 40 лет!» — упрекнул мать Николо Дзаньоло.
*41-летняя мать футболиста Франческа
К слову, клуб молодого футболиста — «Рома» тоже не остался в стороне: Франческе тактично порекомендовали прислушаться к совету Николо и выкладывать в Instagram поменьше фотографий, чтобы сын «был спокоен».
Отмечу, что 19-летний Дзаньоло, кроме «дубля» в Лиге чемпионов, в нынешнем сезоне забил два мяча и в чемпионате Италии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мисс Бум-Бум» необычно поддержала своего кумира Месси.
Фото Getty Images
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