Заменили часть черепа: первое фото Стивенсона после поражения от Гвоздика

Спорт

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29 побед, 24 — нокаутом, два поражения) продолжает восстанавливаться после повреждений, полученных 1 декабря в бою против украинского боксера Александра Гвоздика (16 побед, 13 — нокаутом, ни одного поражения).

Напомню, после тяжелого нокаута на ринге в Квебеке Стивенсон оказался в коме. Врачи боролись за жизнь канадца. В январе ему сделали краниопластику для замещения части черепа, которая была удалена в ходе операции после боя.

Сейчас канадец уже может разговаривать и посещать уборную самостоятельно. Врачи задумываются о возможности транспортировки боксера из Квебека в родной Монреаль.

Все это время чаще других о состоянии здоровья спортсмена сообщала его невеста Симон Год. 15 февраля она опубликовала совместную фотографию с Адонисом: это первый снимок 41-летнего боксера после 1 декабря, с момента поражения Гвоздику.

*Симон Год и Адонис Стивенсон

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер, нокаутированный Гвоздиком, впервые заговорил после выхода из комы.

Фото Getty Images, Instagram

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