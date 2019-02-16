- 11:45 Культовый музыкант и популярная актриса разводятся после 15 лет брака
- 11:39 В Киеве полицейский застрелил бойцовскую собаку, бросавшуюся на людей в супермаркете
- 11:37 Вместо разговоров о «гиперлупе» правительство должно ремонтировать «убитые» дороги, — Рабинович
- 11:35 Заменили часть черепа: первое фото Стивенсона после поражения от Гвоздика
- 11:05 В Закарпатье обстреляли из гранатомета дом матери известного бизнесмена
- 11:04 «В КГБ мне сказали, что могу забыть о театре и кино»: девять дней назад ушел из жизни Сергей Юрский
- 10:43 Что ты делаешь со своим ртом? — 19-летний форвард «Ромы» отчитал красавицу-мать за селфи в Instagram
- 10:38 В Одессе задержан профессор педуниверситета, организовавший схему по вымогательству взяток со студентов
- 10:36 В США потерявший работу мужчина расстрелял бывших сотрудников: много убитых и раненых
- 10:21 Участник «Танців з зірками» выйдет на сцену «Голосу країни»
Заменили часть черепа: первое фото Стивенсона после поражения от Гвоздика
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29 побед, 24 — нокаутом, два поражения) продолжает восстанавливаться после повреждений, полученных 1 декабря в бою против украинского боксера Александра Гвоздика (16 побед, 13 — нокаутом, ни одного поражения).
Напомню, после тяжелого нокаута на ринге в Квебеке Стивенсон оказался в коме. Врачи боролись за жизнь канадца. В январе ему сделали краниопластику для замещения части черепа, которая была удалена в ходе операции после боя.
Сейчас канадец уже может разговаривать и посещать уборную самостоятельно. Врачи задумываются о возможности транспортировки боксера из Квебека в родной Монреаль.
Все это время чаще других о состоянии здоровья спортсмена сообщала его невеста Симон Год. 15 февраля она опубликовала совместную фотографию с Адонисом: это первый снимок 41-летнего боксера после 1 декабря, с момента поражения Гвоздику.
*Симон Год и Адонис Стивенсон
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер, нокаутированный Гвоздиком, впервые заговорил после выхода из комы.
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.
Ветер: 4 м/с С
Давление: 753 мм