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- 11:39 В Киеве полицейский застрелил бойцовскую собаку, бросавшуюся на людей в супермаркете
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В Киеве полицейский застрелил бойцовскую собаку, бросавшуюся на людей в супермаркете (фото)
В Киеве пьяный покупатель устроил дебош в супермаркете, а по прибытию на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку. Об инциденте ресурсу «Киев Оперативный» сообщил киевлянин Евгений Зборовский.
По его информации, придя в супермаркет, мужчина полез в драку с охранниками — те сделали ему замечание за пса без намордника. Не сумев справиться с охранниками в одиночку, он отдал собаке команду «фас» и пес атаковал оппонента, разорвав ему ухо и руку. Пострадавшему пришлось наложить 14 швов.
По прибытию полицейских владелец стафа пытался бросить собаку и сбежать с места происшествия, однако ему это сделать не дали.
Патрульные уговаривали его одеть ошейник на собаку и привязать ее, и даже сами попытались это сделать. В какой-то момент пес решил, что его хозяину угрожает опасность, он набросился на патрульного и повалил его на пол, после чего тот и применил табельное оружие.
Патрульные погрузили раненое животное в автомобиль и с сиреной полетели в ближайшую ветклинику, однако через 15 минут пес скончался на операционном столе.
*Пес в клинике
Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей инцидента и изъяла видео с камер в супермаркете. Владелец стаффа тем временем был задержан и помещен в ИВС.
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Напомним, в Киеве начался судебный процесс над мужчиной, до полусмерти забившим бродячего пса.
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