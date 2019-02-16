Происшествия

В Киеве полицейский застрелил бойцовскую собаку, бросавшуюся на людей в супермаркете (фото)

В Киеве пьяный покупатель устроил дебош в супермаркете, а по прибытию на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку. Об инциденте ресурсу «Киев Оперативный» сообщил киевлянин Евгений Зборовский.

По его информации, придя в супермаркет, мужчина полез в драку с охранниками — те сделали ему замечание за пса без намордника. Не сумев справиться с охранниками в одиночку, он отдал собаке команду «фас» и пес атаковал оппонента, разорвав ему ухо и руку. Пострадавшему пришлось наложить 14 швов.

По прибытию полицейских владелец стафа пытался бросить собаку и сбежать с места происшествия, однако ему это сделать не дали.

Патрульные уговаривали его одеть ошейник на собаку и привязать ее, и даже сами попытались это сделать. В какой-то момент пес решил, что его хозяину угрожает опасность, он набросился на патрульного и повалил его на пол, после чего тот и применил табельное оружие.

Патрульные погрузили раненое животное в автомобиль и с сиреной полетели в ближайшую ветклинику, однако через 15 минут пес скончался на операционном столе.

*Пес в клинике

Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей инцидента и изъяла видео с камер в супермаркете. Владелец стаффа тем временем был задержан и помещен в ИВС.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Ирпене под Киевом стаффордширский терьер напал на мать своего хозяина. Пострадавшая — известный психолог и волонтер Юлия Эпельбаум — была госпитализирована. К счастью, врачам удалось спасти женщине руки.

Напомним, в Киеве начался судебный процесс над мужчиной, до полусмерти забившим бродячего пса.

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