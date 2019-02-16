Под Николаевом неадекват с куклой вуду в кармане искусал полицейского (фото)

Происшествия

Как рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на рынке в районном центре Новая Одесса местные участковые встретили среди торговых рядов 36-летнего Александра (имя изменено. — Авт.) и предложили ему пройти в отделение, так как накануне мужчина оскорблял полицейских нецензурной бранью. Хотели составить протокол по факту хулиганства. Но на диалог мужчина не пошел, а набросился на участкового офицера и… прокусил ему руку. Полицейские применили силу и доставили кусачего хулигана в отделение. Там составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) Административного кодекса. Также начато уголовное производство за причинение телесных повреждений офицеру полиции (ст. 345 УК Украины). Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, мужчина подозревается в краже 9 тысяч гривен из автомобиля местного жителя и находится под следствием. А ранее был судим за избиение судьи, за что получил условный срок. В местных органах власти этот человек известен тем, что забрасывает жалобами на их работу вышестоящие инстанции.

И еще одна колоритная деталь. В кармане куртки хулиган носил куклу вуду — атрибут черной магии.

Полиция ходатайствует об аресте, а также о проведении психиатрической экспертизы мужчины, чтобы установить способен ли он вообще адекватно оценивать свои действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве хулиган, пытаясь «освободить» товарища из райотдела полиции, укусил полицейского. А на днях в столице полицейский сломал ногу в погоне за серийным грабителем школьников.

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