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Происшествия

Полиция задержала поджигателя магазина "Рошен" в Киеве

14:12 16 февраля 2019   422
Пострадавший магазин
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной пожара в здании магазина «Рошен» в Днепровском районе Киева мог стать поджог. Такую версию случившегося в полиции озвучили корреспонденту УНН. Напомним, 13 февраля тушили пожар на территории рынка «Левобережный».

Подозреваемым является частный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей кондитерскими изделиями. Его уже задержали, инкриминировав умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 194 Уголовного кодекса Украины).

По данным СМИ, он вылил на стену магазина легковоспламеняющееся вещество.

В Главном управлении ГСЧС в Киеве подтвердили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 квадратных метров. В 16:09 15 февраля пожар был локализован, а в 16:13 — ликвидирован. На место инцидента выезжали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

По данным ГСЧС, погибших и травмированных в результате инцидента нет.

Ресурс «Информатор» разместил видео с места происшествия.

Напомним, 7 февраля в Киеве неизвестные устроили поджог на парковке автотранспорта, бросив туда «коктейль Молотова».

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