В Полтаве сорвавшаяся с крыши пятиэтажки глыба льда травмировала студента

Происшествия

Вечером 15 февраля в Полтаве опять произошел несчастный случай, связанный с падением ледяной глыбы с крыши многоэтажки. Очередной жертвой стал 22-летний студент, который проходил по тротуару мимо пятиэтажного жилого дома по улице Европейской. Счастье, что падающий лед задел ему только плечо и руку. У парня диагностировали посттравматический тромбоз правой руки. Ему потребовалась госпитализация, состояние молодого человека средней тяжести. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской областной госадминистрации. Известно, что дом находится на балансе коммунального предприятия ЖЭО № 2, которое уже не раз заявляло, что не обязано освобождать крыши зданий от налипшего снега, поскольку в их тарифы не заложена такая услуга, поэтому, дескать, за состоянием крыш должны следить сами жильцы.

В этом году в Полтаве, как никогда, сложилась особо опасная ситуация с образованием сосулек и налипанием мокрого снега на крышах домов. С начала месяца зафиксировано уже одиннадцать случаев травмирования прохожих, на которых падали снежно-ледяные брылы. Как писали «ФАКТЫ», «открыла» эту печальную статистику 6-летняя Маша Зволинская. 2 февраля на улице Соборности ледяной осколо повредил ей основание свода черепа, в результате чего девочка впала в кому. К счастью, ее уже выписали из больницы.

Всего же на центральной улице Соборности при подобных обстоятельствах пострадали три человека, в том числе 7-летний ребенок и 18-летняя студентка. У всех пострадавших были диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы головного мозга. Увы, 82-летний мужчина, на голову которого упала глыба льда на улице Гребенки, не выжил.

И хотя после серии резонансных случаев коммунальщики начали активно работать над очисткой крыш от мокрого снега, ситуация в Полтаве все еще остается опасной.

По зафиксированным фактам полиция открыла шесть уголовных производств. Но вряд ли кто-то понесет наказание за служебную халатность. Раньше ледяные глыбы тоже убивали и калечили людей в Полтаве, однако все уголовные дела закрывались на основании того, что виновных не находили…

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