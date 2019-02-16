Тимошенко ведёт переговоры с МВФ о снижении цены на газ

Политика

На Мюнхенском форуме безопасности во время Украинского ланча лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый президент сумеет убедить Международный валютный фонд в том, что Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения.

«Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством», — заявила Тимошенко перед встречей с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Политик отметила, что сотрудничество с МВФ для Украины является чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев. Именно поэтому лидер партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы на терять на это время по их завершении.

«Но при этом я никому не позволю брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности, в то время, когда у украинцев сегодня средняя заработная плата составляет 300 долларов в месяц и средняя пенсия где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь», — сказала Тимошенко.

Она также отметила, что ее команда через полгода планирует выиграть и парламентские выборы. Поэтому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не знала механизма, как это можно сделать.

«Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду», — заявила Тимошенко.

Photo by Alexander Prokopenko

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