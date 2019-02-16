Спорт

С футболистом Эмилиано Салой простились в его родном городке (фото)

В субботу, 16 февраля, в Аргентине простились с 28-летним футболистом «Кардиффа» Эмилиано Салой, погибшим 21 января в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

Церемония прошла в родном городке форварда Прогресо (население всего 3,5 тысячи человек), где он играл в футбол до 15 лет. Помимо родственников погибшего форварда, принявших решение кремировать тело, на похороны пришли большинство местных жителей. Многие из них несли цветы, рисунки и письма, которые оставили рядом с гробом.

*Венок от французского «Бордо», за который Эмилиано играл в 2012--2015 годах

*Сестра футболиста Ромина не стыдилась слез

*Мама форварда Мерседес

*Гроб с телом Эмилиано несли его экс-одноклубник по «Нанту» Николя Паллуа (слева на переднем плане) и родной брат Дарио (за французом)

*Отец Эмилиано Салы — Горасио

*На похоронах было много детей, занимающихся в футбольной школе городка Прогресо, из которой когда-то начал путь в большой футбол Эмилиано Сала

Тело Салы накануне было доставлено в Буэнос-Айрес бортом авиакомпании British Airways после экспертизы в Борнмуте, которая и установила личность погибшего. Затем его отвезли из столицы в провинцию Санта-Фе, где вырос Эмилиано

С футболистом прощались в спортивном зале академии его родного клуба «Сан-Мартин де Прогресо», который накануне опубликовал пост в Facebook: «Мы ждем тебя… как в первый день, когда ты ушел, но на этот раз, чтобы остаться с нами навсегда. Вечно в наших сердцах».

Отдать дань памяти Эмилиано из Европы прилетели главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок и исполнительный директор Кен Чу, бывшую команду Салы «Нант» представляли защитник Николя Паллуа и генеральный секретарь французского клуба Лоик Морин.

Напоминю, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Айбботсона до сих пор не найдено.

Кстати, родственники погибшего британца продолжают сбор средств для продолжения его поисков на морском дне (уже собрано более 250 тысяч евро).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Нант» навечно изъял из обращения 9-й игровой номер, а также о том, с кем встречался футболист Эмилиано Сала.

Фото Getty Images, AFP, ASSOCIATED PRESS

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