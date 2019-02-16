27.08 / 27.31 30.54 / 30.90
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На побережье под Одессой нашли две «Мухи» в полном боевом снаряжении

20:24 16 февраля 2019   127
гранатомет РПГ-18
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 16 февраля, в городе Черноморске случайно обнаружили два гранатомета РПГ-18 («Муха»).

О находке «ФАКТАМ» сообщил депутат Черноморского городского совета Василий Бугайчук, побывавший на месте ЧП. По его словам, сейчас на причале № 114 в виду масштабных оползневых процессов идет снос «куреней» (о том, что целые кварталы в Черноморске сползают в море, «ФАКТЫ» ранее писали). Именно на месте этих строений полностью заряженные РПГ-18 нашли люди, занимавшиеся здесь сбором металлолома.

Бугайчук отметил, что накануне здесь, в приморской зоне, гуляли дети. «Не вызывает сомнения, что эти РПГ кто-то спрятал на днях: ни ржавчины, ни пыли. Для чего — неизвестно, возможно, для какого-то теракта…», — считает депутат.

Территория по периметру полностью оцеплена. На место вызваны правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшедшего.

Напомним, сегодня в Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боевиков. Во время его разминирования прогремел взрыв, в результате которого погиб спасатель ГСЧС и ранены трое полицейских.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
+5

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины