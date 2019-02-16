Происшествия

На побережье под Одессой нашли две «Мухи» в полном боевом снаряжении

В субботу, 16 февраля, в городе Черноморске случайно обнаружили два гранатомета РПГ-18 («Муха»).

О находке «ФАКТАМ» сообщил депутат Черноморского городского совета Василий Бугайчук, побывавший на месте ЧП. По его словам, сейчас на причале № 114 в виду масштабных оползневых процессов идет снос «куреней» (о том, что целые кварталы в Черноморске сползают в море, «ФАКТЫ» ранее писали). Именно на месте этих строений полностью заряженные РПГ-18 нашли люди, занимавшиеся здесь сбором металлолома.

Бугайчук отметил, что накануне здесь, в приморской зоне, гуляли дети. «Не вызывает сомнения, что эти РПГ кто-то спрятал на днях: ни ржавчины, ни пыли. Для чего — неизвестно, возможно, для какого-то теракта…», — считает депутат.

Территория по периметру полностью оцеплена. На место вызваны правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшедшего.

Напомним, сегодня в Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боевиков. Во время его разминирования прогремел взрыв, в результате которого погиб спасатель ГСЧС и ранены трое полицейских.

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