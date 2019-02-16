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Политика

Азаров засветился в эфире украинского ТВ: в сети волна возмущения

22:54 16 февраля 2019   597
Николай Азаров
Инф. «ФАКТОВ»

В соцсетях пользователи обсуждают недавнее появление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова (2010−2014 гг.) в эфире украинского телеканала «112 Украина».

«Враг Украины в эфире украинского канала», — написал блогер Клим Братковский.

«Ещё пару лет и „обниматься“ с ними будут…» — написал один из пользователей в комментариях к посту Братковского.

Как писали «ФАКТЫ», в августе 2018 года сразу несколько украинских телеканалов попали в орбиту влияния Кремля. Так, телеканал «112 Украина», по слухам, взял под свой контроль Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина. Тогда же на канале вышло полуторачасовое интервью Медведчука, где он озвучивал уже привычные тезисы о войне на Донбассе и необходимости дружбы с Россией.

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