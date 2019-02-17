Спорт

Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть онлайн смешанные эстафеты на Кубке мира

В воскресенье, 17 февраля, в американском Солт-Лейк-Сити двумя смешанными эстафетными гонками (одиночной и классической) финиширует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

В одиночной смешанной эстафете среди 22 команд честь Украины будут отстаивать Дмитрий Пидручный и Юлия Джима (на фото). А вот в классической смешанной эстафете организаторам удалось «наскрести» всего восемь коллективов. За Украину побегут Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондарь и Надежда Белкина.

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити (США)

17 февраля (воскресенье)

Одиночная смешанная эстафета 19:10 «UA: Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»



Классическая смешанная эстафета 23:05 «UA: Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»



Напомню, что последний в сезоне этап Кубка мира по биатлону состоится с 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене. Правда, перед этим, с 20 по 24 февраля, белорусские Раубичи примут чемпионат Европы (там выступят далеко не все сильнейшие), а с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде пройдет главный старт сезона — чемпионат мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный завершил гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в топ-15.

Фото IBU



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