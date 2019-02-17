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На Львовщине авто влетело в пост пограничников, есть погибшие: фото с места трагедии
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Старосамборском районе Львовской области в субботу, 16 февраля.
- По предварительным данным, в селе Заречье водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 27-летний местный житель, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался здание недействующего поста пограничников. Вследствие произошедшего ДТП двое пассажиров иномарки 27-ми и 46-ти лет от полученных тяжелых травм погибли на месте, водитель был госпитализирован в больницу и помещен в реанимацию, — сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщали «ФАКТЫ», 16 февраля ночью в Голосеевском районе Киева столкнулись два авто. В результате аварии один из автомобилей загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины.
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