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Происшествия

На Львовщине авто влетело в пост пограничников, есть погибшие: фото с места трагедии

9:45 17 февраля 2019   1111
разбитое авто
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Старосамборском районе Львовской области в субботу, 16 февраля.

- По предварительным данным, в селе Заречье водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 27-летний местный житель, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался здание недействующего поста пограничников. Вследствие произошедшего ДТП двое пассажиров иномарки 27-ми и 46-ти лет от полученных тяжелых травм погибли на месте, водитель был госпитализирован в больницу и помещен в реанимацию, — сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали «ФАКТЫ», 16 февраля ночью в Голосеевском районе Киева столкнулись два авто. В результате аварии один из автомобилей загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины.

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