«Ливерпуль» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 19 февраля, на знаменитом стадионе «Энфилд Роуд» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сразятся пятикратные обладатели Кубка европейских чемпионов английский «Ливерпуль» и немецкая «Бавария» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи команд Юргена Клоппа и Нико Ковача, за которой вы сможете следить в этой новости.

Служители Фемиды из Италии

Игру в Ливерпуле УЕФА доверил судить бригаде из Италии во главе с 45-летним рефери из Флоренции Джанлукой Рокки (лучший арбитр страны прошлого года).

За года карьеры это служитель Фемиды редко пересекался с «Ливерпулем и «Баварией». Англичане своей единственный матч при итальянце завершили вничью (с «Брагой» — 0:0 в 2011-м), а вот немцы при Рокки дважды побеждали с разгромным счетом (с ЦСКА — 3:0 в 2013-м и с «Арсеналом» — 5:1 в 2015-м).

*45-летний рефери из Италии Джанлука Рокки

Команды Клоппа и Ковача — в премьер-лиге и бундеслиге

Соперники претендуют на чемпионский титул в чемпионатах Англии и Германии, занимая на данный момент вторые позиции. При этом «Ливерпуль», имея игру в запасе, при равенстве очков (по 65) уступает «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям.

Кстати, египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах с 17 мячами делит с аргентинцем Серхио Агуэро из «Сити» первое место в списке лучших голеадоров английской премьер-лиги.

«Бавария», не совсем удачно начав сезон, отстает от бывшей команды… Юргена Клоппа «Боруссии» на два пункта (правда, у дортмундцев на один матч меньше). В последнем туре подопечные хорвата Нико Ковача со счетом 3:2 обыграли в гостях «Аугсбург», хотя пропустили гол уже на 13-й секунде после автогола Леона Горецки.

*Лучший бомбардир «Ливерпуля» в премьер-лиге египтянин Мохамед Салах

Нойер готов сыграть на «Энфилде»

Знаменитый голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, не выходивший на поле из-за травмы с 27 января (в прошлую пятницу сыграл против «Аугсбурга»), готовится противостоять «Ливерпулю» на «Эфилде».

«Медицинский департамент дал зеленый свет. Я готов», — цитирует 32-летнего Мануэля Нойера официальный сайт «Баварии».

*Голкипер немцев Мануэль Нойер готов сыграть на «Энфилде»

«Ливерпуль» и «Бавария» — на групповом этапе

Если мюнхенцы, не потерпев ни одного поражения, довольно уверенно заняли в группе Лиги чемпионов первое место (с «Бенфикой» — 2:0 и 5:1, с АЕКом — 2:0 и 2:0 и с «Аяксом» — 1:1 и 3:3), то мерсисайдцам для завоевания путевки в плей-офф пришлось серьезно напрячься.

«Ливерпуль» обменялся победами со всеми соперниками: с «ПСЖ» (3:2 и 1:2), «Наполи» (0:1 и 1:0) и «Црвеной Звездой» (4:0 и 0:2), при равенстве очков и одинаковой разнице мячей опередив итальянцев только за счет… большего числа забитых голов.

Кстати, польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, в активе которого восемь точных ударов, — лидер гонки бомбардиров текущей Лиги чемпионов.

*Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски — лучший бомбардир Лиги чемпионов

История противостояния

Английский и немецкий гранды могут похвастать богатейшей еврокубковой историей. Хотя друг с другом «Ливерпуль» и «Бавария» ранее встречались в еврокубках всего пять раз (последняя дуэль состоялась почти 20 лет назад).

Впервые соперники сражались в полуфинале Кубка кубков-1971/1972, когда немцы прошли англичан (0:0 — на «Энфилде», 3:1 — в Мюнхене). В победном для англичан сезоне-1980/1981 «Ливерпуль» прошел мюнхенцев в полуфинале Кубка чемпионов за счет гола в гостях (0:0 дома и 1:1 в гостях).

А вот последняя встреча «Ливерпуля» и «Баварии» была в матче за Суперкубок УЕФА на стадионе «Луи II» в Монако в 2001 году: 3:2 в пользу земляков «Битлз».

Кстати, у «Ливерпуля» в двухматчевых противостояниях с клубами из Германии отличная статистика: 14 побед при двух поражениях (последняя неудача в четвертьфинале Лиги чемпионов-2001/2002 с «Байером» — 3:4 по сумме двух встреч).

Видеообзор поединка за Суперкубок УЕФА-2001 «Ливерпуль» — «Бавария» — 3:2

Впечатляющие серии «Ливерпуля» и «Баварии»

В пяти последних домашних матчах Лиги чемпионов «Ливерпуль» неизменно побеждал: в этом сезоне — «ПСЖ» (3:2), «Црвену Звезду» (4:0) и «Наполи» (1:0). Да и вообще «красные» не проигрывают на своем поле в турнире 19 матчей (14 побед, пять ничьих). Последняя неудача на «Энфилде» датирована 22 октября 2014-го, когда «Ливерпуль» не устоял перед «Реалом» (0:3).

В свою очередь, 28-кратный чемпион Германии последние семь розыгрышей неизменно преодолевал стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Более того, «Бавария» не знает поражений в восьми подряд гостевых матчах еврокубков (шесть выигрышей и две ничьи), забивая как минимум дважды.



Стадион «Энфилд Роуд»



Домашняя арена «Ливерпуля» (с 1892 года!), способная принять на своих трибунах 54 074 болельщика, одно из самых известных спортсооружений в мире.

На арене четыре трибуны — «Спион Коп», «Мэйн Стэнд», «Кенни Далглиш Стэнд» и «Энфилд Роуд». Также на территории стадиона находятся двое ворот, названных в честь двух знаменитых тренеров «Ливерпуля» — Боба Пэйсли и Билла Шенкли (за пределами «Энфилд Роуд» ему установлен памятник).

Кстати, над лестницей, которая ведет из раздевалок на поле, висит табличка: «Это — «Энфилд». Ее цель в том, чтобы одновременно запугать соперника и принести удачу своим. Поэтому не удивительно, что игроки «Ливерпуля» и тренерский штаб, проходя вывеску, касаются ее одной или обеими руками.

И еще один любопытный факт: расстояние между стадионами «Энфилд Роуд» и «Гудисон Парк» (домашняя арена «Эвертона») составляет… 765 метров, что является рекордно минимальным расстоянием между стадионами категории «5 звезд.

*Знаменитый «Энфилд Роуд»

*Памятник легендарному тренеру «Ливерпуля» Биллу Шенкли на клубной арене

Матч на ТВ

В прямом эфире поединок «Ливерпуль» — «Бавария» 19 февраля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 1». А еще раньше, в 21:30, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем поединке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото Getty Images, ФК «Бавария», ФК «Ливерпуль», ФК «Ювентус»



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