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В Одессе сожгли машину известного историка-краеведа (фото)
В ночь на воскресенье, 17 февраля, в Одессе злоумышленники сожгли автомобиль известного краеведа Александра Бабича.
Как рассказал Александр, он отсутствовал в городе, а о ЧП узнал утром, когда вернулся.
Его иномарка была припаркована во дворе жилого дома, возле входных дверей в квартиру.
«В доме были две бабушки и двое маленьких детей, — уточнил краевед. — В соседней квартире — двое соседей. Они уже угорали, не имея возможности выйти. Двери начали гореть..».
Он отмечает, что пожарные приехали очень быстро и погасили огонь. Если бы не оперативность спасателей, то, как отмечает потерпевший, погибли бы шесть человек, включая его детей.
Бабич добавил, что полиция была на месте происшествия. Произошедшее классифицировали как поджог.
В полиции случившееся пока не комментируют.
Александр Бабич — историк по образованию, он — известный краевед, экскурсовод. Выступает против застройки исторического центра Одессы, участвовал в ряде протестных акций против незаконных застроек, уничтожения памятников архитектуры и зеленых зон.
В феврале 2014 года в Одессе сгорела квартира Бабича.
Как сообщали «ФАКТЫ», в сентябре прошлого года в Одессе сожгли внедорожник, принадлежащий депутату областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику.
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