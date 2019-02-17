Происшествия

В Днепре мужчина устроил стрельбу с балкона по людям: детали, фото и видео инцидента

Опасные развлечения устроил себе субботним вечером житель Днепра. Ближе к полуночи 16 февраля мужчина решил пострелять с балкона и ранил человека. Стрелок задержан и будет привлечен к ответственности за хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса). По данным полиции, вместе со стрелком в отделение доставлен еще один мужчина. Его роль в происшедшем уточняется.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия. Те говорят, что 37-летний мужчина по каким-то причинам не поладил с таксистом, вышел на балкон и стал стрелять по водителю. Таксист получил ранение в живот и был госпитализирован. Даже ранив человека, стрелок не успокоился и продолжал угрожать из окна окружающим, в том числе и полицейским, прибывшим на переговоры.

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Как сообщает Informator, в помощь патрульным, учитывая степень угрозы, приехали следственно-оперативная группа и спецназовцы. Хулигана задержали, когда он попытался покинуть квартиру. При обыске в доме у стрелка был найден травматический пистолет и охотничье ружье.

Напомним, в январе 2019 года похожий случай рассматривали в суде Запорожья. Военнослужащий, будучи в нетрезвом состоянии, решил пострелять по жителям соседнего общежития. Хулигана приговорили к трем годам лишения свободы.

В Киеве за стрельбу из окна была задержана пенсионерка. Ей не понравилось поведение молодых людей на улице, и женщина решила по-своему решить проблему.

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