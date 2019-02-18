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Был губернатором и служил в армии: в сети мощно ответили на сравнение Зеленского с Рейганом
Кандидат в президенты Владимир Зеленский оригинально решил обыграть отсутствие у него политического опыта. Команда кандидата вовсю сравнивает его с Рональдом Рейганом, бывшим актером, ставшим 40-м президентом США. А вот пользователи соцсетей считают такое сравнение оскорбительным для покойного Рейгана. Схожие моменты биографий Зеленского и Рейгана меркнут на фоне совершенно разных путей из актеров в президенты.
Пользователи соцсетей напомнили штабу Зеленского, что во время Второй мировой войны Рейган служил в армии США. В 1937 году будущего американского президента включили в армейский резерв, а с весны 1942-го по декабрь 1945 года Рейган нес военную службу. На фронт будущего политика не отправили по решению медкомиссии, но он участвовал в съемке агитационных роликов, занимался связями с общественностью, пропагандой армии.
Кроме того, нашедшие сходство между Зеленским и Рейганом совершенно упустили из виду, что американец в президенты пришел из губернаторов. Рейган дважды был избран губернатором Калифорнии и пробыл на этом посту девять лет. Зеленский, если и участвовал в местных выборах, то только в качестве избирателя.
Таким образом, в биографиях двух личностей отличий намного больше, чем сходства, хотя объяснять это скорее нужно не штабу кандидата в президенты, а непосредственно избирателям.
Напомним, процесс регистрации кандидатов в президенты Украины завершен. На высший пост в государстве претендуют 44 человека — рекордное число как для украинских выборов. ЦИК уже утвердила количество округов на выборы и подсчитала число потенциальных участников голосования 31 марта.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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