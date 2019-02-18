Секс в прямом эфире: одесские дельцы организовали онлайн-порностудию (фото)

Происшествия

Правоохранители «накрыли» в Малиновском районе Одессы порностудию, оснащенную по последнему слову техники. Как стало известно «ФАКТАМ» от хорошо информированного источника в полиции, организаторы порнобизнеса снабдили помещение видеокамерами, с помощью которых транслировали всевозможные половые акты в режиме реального времени.

«Прямая трансляция осуществлялась под заказ клиентов на специально созданный сайт, — рассказал источник. — Для получения денежного вознаграждения злоумышленники использовали электронный кошелек».

В региональном главке Нацполиции эту информацию подтвердили, сказав, что «фигуранты с помощью сети интернет организовали изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера».

Во время обыска изъяты электронные устройства и техника. По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 301 (Изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера) УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о семейной паре из Кривого Рога, которая насиловала двухлетнюю дочь и выкладывала порноролики в интернет. Семейство переехало в Украину с Кавказа. Муж с женой приходятся друг другу двоюродным братом и сестрой. Горе-родителей взяли под стражу.

Недавно стало известно, как накажут семейную пару педофилов из Кривого Рога.

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