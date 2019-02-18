Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы эксперта

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Практически все украинцы сейчас получают новые счета за электроэнергию. И если тарифы остались прежними, то вот форма и содержание квитанций существенно изменились. Да и поставщики электроэнергии для населения поменялись по всей стране. Это связано со вступлением в силу норм нового Закона «О рынке электроэнергии».

Почему у всех украинцев сменился поставщик электроэнергии

Обо всех новшествах, связанных с получением электроэнергии, порядком ее учета и оплаты, «ФАКТАМ» рассказал директор компании — поставщика электроэнергии «Киевские энергетические услуги» Виктор Мельников.

— Уже на днях все украинцы, и в частности киевляне, начали получать новые платежки за электроэнергию с обновленными реквизитами для оплаты и дополнительными строчками. Для чего это сделано?

— Начнем с того, что с 1 января 2019-го в рамках реформы рынка электрической энергии произошло разделение так называемых исторических облэнерго, которые в одном лице являлись и поставщиками электроэнергии, и компаниями, которые транспортировали эту энергию. Теперь эти компании разделились. Отныне существует оператор системы распределения, который владеет электрическими сетями, транспортирует и фактически распределяет электроэнергию, а также непосредственный поставщик услуг. Поставщиком для населения в Киеве стала компания «Киевские энергетические услуги». Она определена государством как единый поставщик универсальной услуги на территории столицы.

То есть в результате разделения у потребителей появились два контрагента — юридические лица, с которыми они работают в сфере получения электрической энергии. Это распределительная компания и непосредственно поставщик.

Что касается платежек за январь 2019 года, то они в первую очередь отличаются реквизитами: поскольку поставщик новый, то и оплачивать нужно по другим реквизитам. В расчетной части также справочно будет указано, какая стоимость распределения электроэнергии включена в тариф.

При этом общий тариф, то есть конечная стоимость энергии для населения, осталась такой же, как раньше. Этот тариф утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и он останется таким же, как был в 2018 году.

— Что означает юридический термин «поставщик универсальной услуги»? И почему таким поставщиком в столице стали «Киевские энергетические услуги»?

— Как я уже говорил, реформа электроэнергетики предусматривает наличие распределительной компании, которая владеет сетями и распределяет электроэнергию, а также поставщиков, которые в принципе работают в конкурентной, рыночной среде. То есть, кроме «Киевских энергетических услуг», существует еще ряд компаний, которые могут предлагать свои услуги по поставке электроэнергии потребителям, конкурируя друг с другом, с теми или иными преимуществами.

Но государством в каждом регионе назначена компания-поставщик, коротая гарантированно обеспечит население и малых небытовых потребителей электроэнергией. Такая гарантированная поставка энергии и называется универсальной услугой. Стоит отметить, что в дальнейшем данный поставщик будет определяться на конкурсе. Но, согласно Закону «О рынке электрической энергии», на переходный период, то есть на ближайшие два года, поставщиком универсальной услуги в Киеве назначена именно наша компания — как компания, выделившаяся из «исторического» поставщика электроэнергии. В каждом регионе назначен свой поставщик универсальной услуги.

Он обеспечивает электроэнергией население, малых небытовых потребителей, то есть мелкий бизнес, а также бюджетные организации и небольшие предприятия. Для этих категорий, помимо того, что им назначается гарантированный поставщик универсальной услуги, тариф устанавливает НКРЭКУ. То есть это не коммерческий тариф. Другая половина — крупные потребители, юридические лица, должны были выбрать до 1 января 2019 года поставщика электроэнергии на свободном рынке, но предоставляющего свои услуги уже по свободным коммерческим ценам.

— Каковы функции энергопоставщика, то есть вашей компании?

— Поставщик покупает электроэнергию на энергорынке и продает ее своим потребителям. Если разложить предоставляемую нами услугу на составляющие, то в нее входят: расчеты начислений за электроэнергию, получение оплаты, заключение договоров с финансовыми учреждениями, чтобы они могли принимать плату от населения, предоставление консультаций, а также дополнительные сервисы и продукты.

Оператор системы распределения (в Киеве это компания «ДТЭК Киевские электрические сети». — Авт.) занимается эксплуатацией электросетей, приборов учета и технической передачей электроэнергии от генерации до поставщика.

— Что будет, если человек уже в 2019 году ошибочно заплатит предыдущему поставщику компании «ДТЭК Киевские электросети»? Нужно ли что-то оформлять, чтобы вернуть и перевести деньги вашей компании?

— К сожалению, несмотря на широкое информирование о необходимости оплаты электроэнергии по новым реквизитам, некоторые киевляне по привычке заплатили по старым — предыдущему поставщику. В связи с этим еще раз подчеркну: необходимо тщательно следить за реквизитами платежа, чтобы не совершать подобные ошибки. Однако мы заботимся о комфорте клиентов, поэтому договорились с предыдущим поставщиком о том, что он перечислит ошибочно уплаченные средства на личные счета клиентов компании «Киевские энергетические услуги» и сделает это до конца февраля. Бытовым потребителям для этого не нужно оформлять дополнительные документы, писать заявления, звонить или приходить лично. По мере того, как средства будут переведены нашей компании, в «личных кабинетах» можно будет увидеть все зачисления.

Как теперь подавать показания электросчетчиков

— Кто проверяет показания счетчиков и обслуживает их? Что изменилось в этой работе?

— Если говорить о технической составляющей, то функции по эксплуатации, поверке и обслуживанию электрических счетчиков остались у распределительной компании. Контролем правильности показаний счетчика занимаются, как и раньше, специалисты оператора системы распределения.

Что касается передачи показаний счетчиков, то потребитель может их передавать на свое усмотрение либо оператору системы распределения, либо поставщику — «Киевским энергетическим услугам». В любом случае начисляет плату и выставляет счета за электроэнергию только поставщик.

Процедура передачи показаний счетчика осталась прежней. Наиболее удобный способ — «личный кабинет» на сайте поставщика, для киевлян — на нашем сайте. Форма передачи показаний на нашем сайте визуально очень похожа на ту, которой люди уже пользовались, то есть она привычная. Также можно передавать данные по электронной почте, адрес которой указан на нашем сайте. Следующий вариант — звонок в контакт-центр по телефону. Далее — через личные сообщения на странице «Киевских энергетических услуг» в социальной сети Facebook. Ну, и при желании можно подать показания лично, в ближайшем контакт-центе.

— Когда нужно подавать показания счетчика?

— Очень желательно показания снимать первого числа месяца. Передать их, в случае Киева, можно с 1-го по 4-е число месяца включительно.

— Не будет ли в эти дни проблем с доступом к сайту из-за перегрузки и большого количества желающих передать показания?

— Чтобы такого не происходило, мы занимаемся увеличением технических мощностей оборудования, работающего с «личными кабинетами» клиентов. Кроме того, в контакт-центре выделены дополнительные каналы, по которым тоже можно передать информацию. Страница в Facebook работает всегда, независимо от сайта. Электронная почта — вполне доступный многим инструмент. При желании показания счетчика можно передать в том числе и оператору системы распределения электроэнергии. Он нам эти данные передаст. Но все же лучше показания сообщать поставщику, то есть нам. Это ускорит их внесение в базу данных и сократит время на проведение операции по фиксации показаний индивидуального счетчика электроэнергии и начислению оплаты.

Как заключить новый договор с энергокомпанией

— Для того чтобы получать электроэнергию, потребители, то есть миллионы граждан в разных регионах, должны заключить новые договоры с поставщиком. Как это происходит?

— Если мы говорим об «универсальной услуге» и о населении, то для того, чтобы продолжать получать электроэнергию от поставщика, не нужно никуда идти, стоять в очередях, подписывать бумаги. Государство, регулятор и закон предусмотрели так называемую упрощенную процедуру заключения договоров. Текст самого документа размещен на сайте поставщика. Это типовой публичный договор, и с ним может ознакомиться каждый.

Факт присоединения потребителя к условиям договора поставки универсальных услуг подтверждает совершение потребителем каких-либо действий, удостоверяющих его желание заключить договор, в частности предоставление подписанного заявления о присоединении, оплата счета поставщика универсальной услуги и факт потребления электрической энергии. То есть чтобы присоединиться к публичному договору, абоненту достаточно продолжать потребление электроэнергии и оплачивать счета от нового поставщика.

Либо, если человек пожелает, он может прийти в центр обслуживания клиентов и подписать договор в бумажной форме. Но это совсем не обязательно. Процедура разработана таким образом, чтобы миллионы людей не ощутили никакого дискомфорта при переходе на новую модель рынка электроэнергии.

Хочу подчеркнуть, что бумажные счета за январь получат абсолютно все потребители, даже те, у кого есть переплата. Это делается для того, чтобы каждый человек видел состояние своих расчетов. В квитанциях будет указана подробная информация о новом поставщике, договоре и условиях дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, еще раз хочу обратить внимание, что в платежках, которые сейчас получают потребители, изменились реквизиты поставщиков. То есть новый поставщик электроэнергии — новые банковские реквизиты. Важно, чтобы люди платили уже по новым реквизитам, дабы избежать путаницы.

Наиболее удобный механизм оплаты — через «личный кабинет». Там будут автоматически обновлены все реквизиты, сделаны все перерасчеты. Оплата производится с карточного счета, без комиссии. Кстати, если человек зарегистрирован в «личном кабинете» предыдущего поставщика, то ему не надо заново регистрироваться на сайте «Киевских энергетических услуг». Он может использовать свои старые логин и пароль для входа в «личный кабинет» на нашем сайте, так как вся регистрационная информация уже перенесена.

— Допустим, некий Иван Иванович прочитал типовой договор и не соглашается с одним из его пунктов. Он хочет, чтобы с ним заключили персональный договор, с учетом его пожеланий. Это возможно?

— Договор о поставке электрической энергии поставщиком универсальной услуги является типовым публичным договором присоединения, его форма утверждена в Правилах розничного рынка электроэнергии.

Согласно Гражданскому кодексу Украины публичным является договор, в котором одна сторона (предприниматель) взяла на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг каждому, кто к ней обратится. Условия публичного договора устанавливаются одинаковые для всех потребителей, кроме тех, кому по закону предоставлены соответствующие льготы.

Договором присоединения является договор, условия которого установлены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах. Он может быть заключен только путем присоединения второй стороны к предложенному договору в целом. Вторая сторона не может предложить свои условия договора.

Таким образом, внесение изменений в такой договор не предусмотрено законодательством, — отметил Виктор Мельников.

Но это далеко не все новшества, ожидающие миллионы украинцев. О том, как теперь начисляется плата за электроэнергию, кто и как меняет электросчетчики и что делать, если в платежке указаны неверные показания счетчика, читайте в следующей статье.

Стоит напомнить, что если стоимость электроэнергии прока не изменилась, то другие коммунальные услуги в последнее время заметно выросли. Как следствие, за 2018 год общий долг населения за «коммуналку» вырос на 70% и сейчас составляет уже 55,6 млрд грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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