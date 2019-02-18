Сосульки продолжают падать на головы полтавчан: пострадал уже 12-й человек

Происшествия

В Полтаве растет число людей, пострадавших от падения сосулек с крыш. В воскресенье 17 февраля, зафиксирован уже 12-й случай с начала месяца. На голову 51-летнему мужчине упала сосулька, когда он проходил мимо старого двухэтажного здания по улице Стретинской, 39 (бывшей Комсомольской) в центре города.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской госадминистрации, мужчина получил рассечение теменной части головы и сотрясение головного мозга. Карета скорой помощи доставила его в 1-ю городскую клиническую больницу.

Похоже, Полтаве принадлежит печальный рекорд по чрезвычайным происшествиям такого рода. Между тем всего неделю назад коммунальные службы отчитались перед городской властью об очистке крыш 211 домов. Алексей Ландарь, руководитель жэо № 2, которое обслуживает большинство домов в Полтаве, сообщил, что к этим работам они привлекли активистов и альпинистов, задействовали три автовышки (правда, они старые и не достают до девятого этажа). А начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Полтавского городского совета Владимир Леонов дополнил, что на ликвидацию снежных масс и сосулек потрачено около 260 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15 февраля в Полтаве сорвавшаяся с крыши многоэтажки ледяная глыба травмировала 22-летнего студента. А «открыла» эту печальную статистику 6-летняя Маша Зволинская. 2 февраля на улице Соборности в центре города она получила травму, в результате которой впала в кому. На сегодняшний день Машу уже выписали из больницы.

Всего же только на улице Соборности при подобных обстоятельствах пострадали три человека. 4 февраля глыба льда травмировала 7-летнюю девочку, 5 февраля в больницу угодила 18-летняя студентка.

А 6 февраля на улице Гребенки глыба льда смертельно травмировала 82-летнего мужчину.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter