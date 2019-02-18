Спорт

Лучший бомбардир «Олимпиакоса» в Лиге Европы не сыграет в Киеве из-за страшной травмы (фото)

Опытнейший полузащитник «Олимпиакоса» Лазарос Христодулопулос (защищал цвета всех греческих грандов — «Панатинаикоса», ПАОКа, АЕКа и «Олимпикакоса»), получивший ужасную травму в матче чемпионата Греции против АЕКа (4:1), не сыграет в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (21 февраля на «Олимпийском», начало — в 22:00).

*В поединке с АЕКом Лазарос Христодулопулос отыграл всего 21 минуту

Проведенное обследование выявило у 32-летнего футболиста, который выйдя на замену на 46-й минуте, просто оступился и «сломался» на 67-й, разрыв крестообразной связки левого колена. 20 февраля Лазарос перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

Напомню, что в первом поединке с «Динамо» Христодулопулос вышел на замену на 81-й минуте. Всего же в текущем сезоне он провел в составе «Олимпиакоса» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил девять мячей и сделал один ассист. Вместе с капитаном команды Костасом Фортунисом 11-й номер «Олимпикакоса» — лучший бомбардир команды в текущей Лиге Европы (по пять мячей).

Напомню, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы именно Христодулопулос отдал голевую передачу в поединке АЕК — «Динамо» (1:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еврокубковая встреча «Олимпиакоса» и «Динамо» в Пирее завершилась вничью.

Фото gazetta. gr

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