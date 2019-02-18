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Включил порно на совещании: в Кропивницком чиновник оконфузился из-за видео на телефоне
В понедельник, 18 февраля, на аппаратном совещании, которое проходило в обладминистрации Кропивницкого, в неприятную историю попал директор предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник — прямо во время совещания на его телефоне включилось видео с характерными для порно звуками.
Напомним, на днях народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в соцсетях странное видео с бутылкой водки. Сюжет озаглавлен незатейливо: «Плов сварил».
В Кропивницком во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью с телефона Рудника вдруг прозвучали характерные для порнофильмов звуки.
Их услышали все присутствующие на совещании. Чиновники отреагировали сдержанным смехом.
Журналисты CBN пытались взять комментарий у чиновника, однако тот сбежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба в ОГА.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре в торговом центре «Мост-сити» терминал для печати фотоснимков неожиданно начал транслировать видеоролики фильмов для взрослых. Случилось это после того, как возле устройства побывала группа подростков.
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