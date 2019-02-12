Политика

Добкин выложил в сеть странное видео с водкой и пловом

Народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в соцсетях странное видео с бутылкой водки. Сюжет озаглавлен незатейливо: «Плов сварил».

Видео демонстрирует, как нетвердая рука наполняет алкоголем стакан, попутно проливая часть водки на стол. Также на записи слышен звук падающих предметов. Камера дергается и трясется, но обещанный плов в кадр все-таки попадает. Стакан с водкой поднимается для печального тоста «Азохен вей». На этом видео обрывается.

Пользователи не преминули напомнить автору видео о вреде алкоголя и пользе спортивных упражнений.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали, как изменится рынок алкогольных напитков в 2019 году. Производители предостерегают, что очередное повышение акциза может заставить рынок уйти в тень.

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