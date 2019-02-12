26.99 / 27.24 30.49 / 30.94
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Добкин выложил в сеть странное видео с водкой и пловом

9:45 12 февраля 2019   14034
плов
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в соцсетях странное видео с бутылкой водки. Сюжет озаглавлен незатейливо: «Плов сварил».

Видео демонстрирует, как нетвердая рука наполняет алкоголем стакан, попутно проливая часть водки на стол. Также на записи слышен звук падающих предметов. Камера дергается и трясется, но обещанный плов в кадр все-таки попадает. Стакан с водкой поднимается для печального тоста «Азохен вей». На этом видео обрывается.

Пользователи не преминули напомнить автору видео о вреде алкоголя и пользе спортивных упражнений.

скрин

скрин

Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали, как изменится рынок алкогольных напитков в 2019 году. Производители предостерегают, что очередное повышение акциза может заставить рынок уйти в тень.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
0

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины