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Добкин выложил в сеть странное видео с водкой и пловом
Народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в соцсетях странное видео с бутылкой водки. Сюжет озаглавлен незатейливо: «Плов сварил».
Видео демонстрирует, как нетвердая рука наполняет алкоголем стакан, попутно проливая часть водки на стол. Также на записи слышен звук падающих предметов. Камера дергается и трясется, но обещанный плов в кадр все-таки попадает. Стакан с водкой поднимается для печального тоста «Азохен вей». На этом видео обрывается.
Плов сварил. pic.twitter.com/fnoCt3Naxr— Добкин Михаил (@mdobkin) 11 февраля 2019 г.
Пользователи не преминули напомнить автору видео о вреде алкоголя и пользе спортивных упражнений.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали, как изменится рынок алкогольных напитков в 2019 году. Производители предостерегают, что очередное повышение акциза может заставить рынок уйти в тень.
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