Происшествия

В Одессе покончил с собой военнослужащий

В Одессе полиция начала расследование по факту самоубийства военнослужащего.

«29-летнего молодого человека обнаружила мертвым его мать по месту жительства — в Приморском районе города, — сообщили в полиции. — По предварительным данным, мужчина повесился».

По словам матери погибшего, она нашла сына повешенным на балконе в ее квартире, по улице малой Арнаутской, куда он прибыл в краткосрочный отпуск.

Как стало известно «ФАКТАМ», погибший мужчина является военнослужащим-контрактником, его часть базируется в Беляевском районе под Одессой.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство», с пометкой «самоубийство») и по статье «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве подорвался на гранате военнослужащий родом с Полтавщины. Также покончил с собой военнослужащий в Броварах, под Киевом.

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