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В Одессе покончил с собой военнослужащий
В Одессе полиция начала расследование по факту самоубийства военнослужащего.
«29-летнего молодого человека обнаружила мертвым его мать по месту жительства — в Приморском районе города, — сообщили в полиции. — По предварительным данным, мужчина повесился».
По словам матери погибшего, она нашла сына повешенным на балконе в ее квартире, по улице малой Арнаутской, куда он прибыл в краткосрочный отпуск.
Как стало известно «ФАКТАМ», погибший мужчина является военнослужащим-контрактником, его часть базируется в Беляевском районе под Одессой.
По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство», с пометкой «самоубийство») и по статье «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве подорвался на гранате военнослужащий родом с Полтавщины. Также покончил с собой военнослужащий в Броварах, под Киевом.
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
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