27.06 / 27.28 30.52 / 30.93
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе покончил с собой военнослужащий

18:28 18 февраля 2019   1096
свеча
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе полиция начала расследование по факту самоубийства военнослужащего.

«29-летнего молодого человека обнаружила мертвым его мать по месту жительства — в Приморском районе города, — сообщили в полиции. — По предварительным данным, мужчина повесился».

По словам матери погибшего, она нашла сына повешенным на балконе в ее квартире, по улице малой Арнаутской, куда он прибыл в краткосрочный отпуск.

Как стало известно «ФАКТАМ», погибший мужчина является военнослужащим-контрактником, его часть базируется в Беляевском районе под Одессой.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство», с пометкой «самоубийство») и по статье «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве подорвался на гранате военнослужащий родом с Полтавщины. Также покончил с собой военнослужащий в Броварах, под Киевом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
+1

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 753 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины