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На похороны Эмилиано Салы пришла его любимая собака (фото)
Любимая собака форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем, пришла на похороны хозяина, которые состоялись 17 февраля в родном городке футболиста Прогресо .
Как сообщает The Sun, черный лабрадор по кличке Нала пришел на траурную церемонию вместе с сестрой футболиста Роминой.
*Черный лабрадор Нала у входа в спорткомплекс городка Прогресо, где прощались с Эмилиано
Как известно, Сала погиб 21 января во время полета из Франции в Великобританию. За пару дней до этого он заключил контракт с «Кардиффом», но вернулся во Францию, где выступал за «Нант». Именно собака, по информации британского издания, была одной из причин возвращения Салы во Францию. Эмилиано отвел Налу к ветеринару, чтобы начать процесс перевозки питомца в Великобританию.
*Футболист очень любил свою собаку
После смерти Эмилиано собаку забрала себе его сестра. «Мы и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились», — сказала Ромина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения футболиста домой.
Фото Getty Images, Instagram
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