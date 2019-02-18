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Улицы усыпаны пеплом: в Одессе масштабный пожар (фото)
В понедельник, 18 февраля, возник пожар в промышленном районе Одессы, на знаменитой Пересыпи. При этом высоченный столб дыма отлично виден даже в центральной части, а о ЧП ощутимо «напоминает» пепел, кружащий и оседающий прямо на людей и транспорт в большинстве районов города.
«Возгорание произошло в районе улицы Атамана Чепиги, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — Сейчас площадь возгорания составляет порядка 2 тысяч квадратных метров».
Отмечается, что в настоящее время пожарные расчеты принимают меры по локализации и ликвидации огня. Причина возгорания пока неизвестна.
Как стало известно «ФАКТАМ», пламя охватило большой «камышовый массив» на полях орошения. По неподтвержденным данным, в месте пожара пролегает газовая труба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в магазине «Рошен» в Днепровском районе Киева. Причиной, по версии полиции, мог стать поджог.
Также 13 февраля в столице тушили большой пожар на рынке рядом со станцией метро «Левобережная». Возгорание произошло в торговых рядах.
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