Пролежал в торфянике 2,5 тысячи лет: археологический музей получил беспрецедентный подарок (фото)

Наука и технологии

На днях меценат Станислав Бондаренко передал Черкасскому археологическому музею Средней Надднепрянщины очень редкую и ценную вещь скифских времен — бронзовый казан, которому уже 2,5 тысячи лет. Директор этого музея археолог Михаил Сиволап (на фото) рассказал «ФАКТАМ» по телефону, что за свою научную карьеру участвовал в раскопках 91 древнего кургана (это очень много, впору в Книгу рекордов Гиннесса заносить), шесть из них скифские, но ни одного казана найти Михаилу Павловичу пока что не удавалось.

— Мы с коллегами натыкались в курганах лишь на следы от казанов, украденных грабителями, — рассказывает «ФАКТАМ» Михаил Сиволап. — Представляете, как я обрадовался, когда мне сообщили, что меценат подарит нашему музею скифский казан. Знал об этой ценнейшей вещи: несколько лет назад, человек который ее нашел, приезжал к нам, показывал фотографии. Я подтвердил ему, что находка весьма интересная, просил передать ее в музей безвозмездно. Он в ответ только рассмеялся, мол, такие вещи не дарят. А возможности ему заплатить у нас не было.

Здесь следует сказать, что у музея много искренних бескорыстных друзей. Они узнали, что человек, нашедший казан, умер минувшей осенью, и его супруга пытается продать скифский раритет. Эти люди сумели разыскать состоятельного человека (владельца сети медицинских центров), согласившегося выкупить эту вещь. Родом меценат с Черкасчины, сейчас живет и работает в Киеве. Он лично приехал к нам и передал древнюю посудину.

* Снимок сделан во время передачи меценатом скифского казана музею (фото с сайта provce.ck.ua)

— Известно, при каких обстоятельствах она был найдена?

— Некоторая информация об этом есть, но ее предстоит перепроверить. Казан якобы лежал в торфянике. По имеющимся у нас сведениям, человек, обнаруживший ее там, без посторонней помощи не смог вытащить этот предмет. Поэтому подался в ближайшее село, договорился с несколькими мужиками за плату помочь достать. Вот этих сельских дядек я и намерен разыскать предстоящей весной — очень надеюсь, что они покажут место, где лежал казан. Если отыщем это место, проведем там археологические раскопки. Это даст шанс добыть важную для исторической науки информацию и, возможно, сделать там новые находки.

— Каким образом казан мог оказаться в торфянике?

— По одной из наиболее вероятных версий, скифы его закопали в качестве жертвы своим богам. Если это так, то рядом могут лежать другие предметы жертвоприношения. Кстати, в практике нашего музея уже были случаи, когда, получив единичную находку, мы находили место, где ее разыскали, и проводили раскопки, позволившие обнаружить очень ценные древние предметы. Так, в 2011 году возле села Нетеребка Корсунь-Шевченковского района мы исследовали скифский курган, который, как оказался, грабители полностью опустошить не сумели. Они не нашли тайник, в котором мы обнаружили золотую гривну — украшение, которое носилось на шее. В том же кургане нам удалось разыскать золотое женское украшение с изображением грифона, которое носили на голове. Грабителей отделяли от этих вещей несколько сантиметров грунта, однако раскопать их злоумышленникам было не суждено. Мы не имеем права хранить у себя предметы из драгоценных металлов, поэтому находки из золота передали в Черкасский областной краеведческий музей.

Раскопки требовали финансирования, которого у нас не было. Не удивительно, что я тогда потратил на них сумму, равнявшуюся моей годичной зарплате.

— Как к этому отнеслась ваша жена?

— Нормально. Она ведь тоже археолог, работает в областном краеведческом музее. Но моей зарплаты за год не хватило бы на ту экспедицию. Нас выручил один неравнодушный к истории родного края человек, предоставивший автотранспорт, топливо и оплативший работу водителя.

Вот и теперь мы надеемся на помощь отзывчивых людей: ведем переговоры о передаче нам двух очень массивных каменных предметов, возраст которых оценивается в шесть-семь тысяч лет. Пока что более подробную информацию об этом проекте разглашать не хотелось бы.

— Сколько стоит на антикварном рынке казан, подаренный вашему музею меценатом?

— Точно не знаю, но не одну тысячу долларов. Существует сайт в Интернете, на котором выставляют на продажу предметы старины. Заходить на него мне морально тяжело: сильно расстраиваюсь, когда вижу, какие ценнейшие, редчайшие вещи проходят мимо ученых, попадают к частным владельцам, нередко зарубежным.

— Что, например?

— Скажем, две печати гетмана Богдана Хмельницкого. Ни в одном государственном музее Украины печатей этого гетмана нет. То, что их нашли и неизвестно кому продали «черные археологи», вызвало у меня не только досаду, но и обиду. Дело в том, что местность, на которой «копатели» нашли печати гетмана, наша экспедиция обследовала. Однако у нас не было металлоискателей, а вот «черные археологи» воспользовались этим прибором, и им улыбнулась удача.

К слову, среди людей, которые дарили и дарят нашему музею предметы старины, есть, как ни странно, те, кого принято называть «черными археологами». Согласитесь, не принимать от них такого рода подарки было бы неразумно. Я всегда провожу с ними беседы, и по крайней мере двое из них прекратили заниматься несанкционированными раскопками.

— Рассчитываете, что подаренный музею скифский казан даст вам научную информацию?

— Да. Предстоят исследования металла (это поможет получить ответ на вопрос, где именно был изготовлен котел) и дна казана: на нем могли сохраниться микрочастицы еды. Это важно для понимания рациона скифов.

Кстати, казан мы получили в подарок накануне третьей годовщины официального создания властями Черкасс нашего музея. Хотя я организовал его еще в начале 2000-х, он много лет оставался юридически неоформленным. Тем не менее люди все эти годы несли нам предметы старины. Они знают, что я ничего не возьму себе и не продам. Вся наша коллекция официально является частью Музейного фонда Украины. Раскопки мы проводим исключительно по открытым письмам (разрешениям) Института археологии Национальной академии наук Украины.

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