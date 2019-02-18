Масштабный пожар в Одессе: выяснились новые детали

Происшествия

Максимальные усилия пришлось приложить личному составу одесских спасателей, чтобы сначала локализовать, а затем около 20:00 и погасить пламя, вовсю бушевавшее на полях орошения. Как выяснилось, основная опасность заключалась не столько в огромной площади распространения огня — почти на 5 гектаров, сколько в реальной опасности его «перебрасывания» на территорию нефтеперерабатывающего завода, расположенного по соседству.

«Помимо этого, была угроза распространения огня с активно горевшего камыша на жилой сектор, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — Пожарные организовали бесперебойный подвоз воды и создали два оперативных участка для обеспечения эффективного тушения огня».

К ликвидации пожара привлекли 7 единиц пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава. С бушевавшим пламенем удалось справиться спустя только четыре с половиной часа.

Как отмечают в ведомстве, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Сохраняется опасность того, что огонь может вспыхнуть снова — от малейшей искры, и пока что неизвестно, окончательно ли удалось «остудить» торфяники, располагающиеся под камышовыми плантациями. Именно поэтому еще некоторое время пожарные будут с целью профилактики поливать местность и следить за ситуацией.

Тем временем тревогу бьет руководитель Ренийского горрайонного сектора ГСЧС Украины в Одесской области Владимир Барашкевич. Он утверждает, что в последнее время участились случаи поджогов сухой растительности, в том числе камыша.

Прошлогодняя сухая трава горит даже в черте города Рении, а также вдоль автотрассы Рении — Орловка, в районе шлюза на канале Викета и во многих других местах.

По мнению главного районного спасателя, эти возгорания — результат целенаправленных поджогов, хотя выжигать сухую траву и камыш категорически запрещено. Такие пожары наносят значительный экологический ущерб: в частности, когда в прошлом году несколько раз горели сосновые рощи в окрестностях Рени, многие деревья погибли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в магазине «Рошен» в Днепровском районе Киева. Причиной, по версии полиции, мог стать поджог.

Также 13 февраля в столице тушили большой пожар на рынке рядом со станцией метро «Левобережная». Возгорание произошло в торговых рядах.

А во время пожара в авиационном университете в Киеве студенты оказались заблокированы в здании.

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