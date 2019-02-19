Операция «Ликвидация»: Розенко объяснил, кому выгодно «осовременивание» пенсий

Деньги

Отсутствие перерасчетов пенсий с 2012 года привело ситуацию с размерами пенсий к «уравнительной системе», когда граждане с маленьким стажем могли получать такую же пенсию, как и лица, которые работали и выплачивали Единый социальный взнос более 20 лет своей жизни. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, пишет АиФ.

«Ликвидировать» сложившуюся ситуацию должно было «осовременивание» пенсий, первый раунд которого был проведен в 2017 году, а еще один — с марта 2019.

По словам Розенко, ранее случались эпизоды, когда людям со стажем. превышающим 35 лет, насчитывалась минимальная пенсия, что является недопустимой практикой для социально развитого государства.

«Последнее осовременивание — это 2017 год, октябрь месяц. Но надо вспомнить, что до этого момента еще семь лет не было ни одного пересчета и осовременивания пенсий. Мы подошли к уравниловке в пенсионном обеспечении, когда люди, которые выходили на пенсию раньше, которые пропахали всю свою жизнь, получали пенсию фактически на уровне прожиточного минимума и получали одинаковую пенсию с людьми, которые, мягко говоря, не перерабатывали в течение жизни», — заявил Розенко.

Вице-премьер уточнил также, что благодаря пенсионной реформе 1 марта ежегодно пенсии будут пересчитываться в автоматическом режиме. Для их подсчета будет использоваться коэффициент инфляции и коэффициент повышения средних зарплат за год.

Розенко подчеркнул, что осовремениваться пенсии будут абсолютно всем пенсионерам, поэтому в выигрыше будут абсолютно все.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал в стране автоматический перерасчет выплат для пенсионеров с 1 марта. Благодаря этому выплаты в среднем увеличатся на 760 гривен. С 1 марта 2019 года украинским пенсионерам снова проиндексируют их пенсионные выплаты. Повышены пенсии будут согласно коэффициенту, учитывающему рост инфляции и средних зарплат по стране. По подсчетам правительства, такой коэффициент составит 1,174. Это значит, что в среднем пенсии будут повышены примерно на 17%.

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