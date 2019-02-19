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Туск — Порошенко: "У вас есть причины для гордости"
Президент Евросовета Дональд Туск, прибывший в Украину 18 февраля, оценил усилия президента Украины Петра Порошенко в проведении масштабных реформ в Украине, подчеркнув его личную роль и в борьбе против российской агрессии. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
По словам Туска, украинцы продемонстрировали Европе и всему миру не только сопротивление и отвагу, но также прагматизм, и это стало уникальным явлением.
«Это первый раз в нашей совместной европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление (режиму Януковича. Ред.) и отвагу, а также прагматизм. Потому что я считаю, и не только я, что вы (украинцы. Ред.) являетесь героями и прагматиками. Это уникально», — подчеркнул Туск, назвав заслуженной высокую репутацию Украины и ее президента в Брюсселе и всех столицах Европы.
Напомним, на встрече с Туском в Киеве Порошенко назвал истинную цель Кремля в Украине.
Фото пресс-службы президента Украины
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