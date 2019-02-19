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"Цепляются, где могут": киевляне взяли штурмом городскую электричку (фото)
В Киеве зафиксированы очередные сбои в графике городской электрички. Утром 19 февраля 2019 г. состав не пришел в срок, а тот, что подали через некоторое время, оказался слишком коротким.
«Люди, которые не могут забраться внутрь — цепляются там, где могут», — говорится в сообщении на Киев Оперативный в Facebook.
Пользователи в унисон сравнили ситуацию в Киеве с Индией, где, как известно, пассажиры нередко едут и на крыше поездов ввиду их нехватки.
А некий Олег Тарасенко считает, что ситуация изменится только тогда, когда платить за проезд будут все без исключения пассажиры.
«А так образно говоря 20 человек купило билеты, а 100… под заборами пролезло. Зачем пускать длинные составы, если нужно везти 20 человек?», — задается он вопросом.
Напомним, аналогичная ситуация в Киеве произошла в декабре 2018 года. Тогда \пассажиры, более часа ждавшие городскую электричку на станции «Вышгородская», взяли пришедший поезд штурмом. Электричка по непонятным причинам не приехала по расписанию в 8.41, а прибывший спустя час состав оказался сильно «урезанным»: вместо традиционных шести-восьми вагонов электропоезд состоял из четырех.
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