Доллар резко подорожал: названы причины

Деньги

На отечественном валютном рынке заметно подорожал доллар. Так, на 19 февраля Нацбанк установил курс американской валюты на уровне 27,19 грн. Таким образом, за прошедшую неделю официальный курс гривни снизился на 17 копеек. Но с января 2019 года стоимость доллара просела на 99 копеек. При этом финансисты отмечают, что на наличном рынке доллар подорожал всего на 3—5 копеек, а на безналичном — все еще дешевеет.

— За прошлую неделю, с 11 февраля, доллар вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2−1,3 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс поднялся с 26,90 до 27,25 грн (плюс 1,3 процента). Показатели спроса-предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 27,04−27,08 грн до 27,180−27,195 грн (плюс 0,5 процента). В то же время средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках приподнялись с 26,96−27,24 до 27,07−27,30 грн (плюс 0,2—0,4 процента). Если посмотреть на динамику курса доллара, то мы увидим, что рост не был слишком равномерным. Подорожание пришлась на первую половину прошлой недели, а уже в пятницу, 15 февраля, и понедельник, 18 февраля, доллар на межбанке незначительно, но снижался. Основная причина — надвигающиеся сроки платежей предприятий в бюджет.

На текущую неделю мы ожидаем скромного роста курса американской валюты. Доллар на межбанке может торговаться у отметки 27,3 грн, а наличный доллар в банках — в пределах 27,2−27,4 грн.

— В понедельник, 18 февраля, на торгах курс валюты США снизился на 5 копеек, и закрепился в рамках 27,17−27,19 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — В США вчера был праздник — День президентов, поэтому американские банки не работали и украинские компании не имели возможности осуществлять долларовые оплаты партнерам. Сделки на межбанке проходили на условиях tom или через евро. Большинство сделок укладывалось в рамки 27,18−27,19 грн. Из-за американского выходного объем торгов был совсем небольшим, а курсовое движение вялым. Нацбанк выкупал доллары по 27,18 грн и, по разным оценкам, приобрел от 15 млн до 20 млн долларов.

Подорожание доллара заметно в кассах банков и обменных пунктах. Утром 19 февраля доллары продавали в среднем по 27,13−27,24 грн. Но поскольку на гривню сейчас есть спрос, финансисты предполагают, что до конца недели украинская валюта снова усилит свои позиции и курс доллара откатится на 3—5 копеек.

Что касается евро, то на сегодняшний день европейская валюта незначительно подросла в цене. Так, на 19 февраля Нацбанк установил курс на уровне 30,80 грн. То есть за неделю евро прибавил 30 копеек. Правда, в обменных пунктах курсы поднялись заметнее — на 40—50 копеек: покупка — по 30,73−30,85 грн, продажа — по 30,95—31,30 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом порядке возвращения валютных кредитов. Верховный суд Украины принял важное решение, которое может отразиться на тысячах украинцев, имеющих задолженность по валютным кредитам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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