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На IDEX-2019 в Эмиратах Украина показала суперБТР (фото, видео)
На международной выставке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах IDEX-2019 впервые показали бронетранспортер Al-Wahash с разработанным в Украине боевым модулем БМ-3М «Штурм». Новинка произвела фурор, сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».
Бронетранспортер разработан в кооперации с компанией из ОАЭ Calidus LLC, с которой 18 февраля государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав ГК «Укроборонпром», подписали Меморандум о сотрудничестве. Его предметом является совместное производство БТР и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.
Украинский модуль уже устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП «Киевский бронетанковый завод» и прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины.
Именно благодаря украинскому боевому модулю Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.
Напомним, ранее в сети появились видео испытаний модернизированного украинского танка Т-64 образца 2017 года. Расширенные боевые возможности танк получил за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и динамической защиты. В подразделениям Объединенных сил харьковские танкостроители передали современные украинские БТР-4Е «Буцефал».
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