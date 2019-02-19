Забил молотком до смерти бывшую девушку и ее маму: детали жуткого убийства в Житомире (фото, видео)

Происшествия

В субботу, 16 февраля, примерно в половине девятого утра, во дворе частного дома в Житомире обнаружили мертвыми двух женщин — 41-летнюю Ирину Карпец и ее 21-летнюю дочь Анжелику. У обеих были раздроблены черепа. По показаниям соседей, незадолго до трагедии они слышали крики и ругань. Одна из свидетельниц утверждает, что видела, как по двору с молотком в руке бегал мужчина и кого-то искал.

Как стало известно «ФАКТАМ», в тот день Анжелика Карпец (на фото в заголовке) должна была уезжать на заработки в Чехию. Накануне девушка попрощалась с друзьями, записав видеообращение, в котором сказала, что «любит всех, кто ее знает».

В полиции Житомирской области «ФАКТАМ» рассказали, что рассматривается несколько версий, основная из которых — убийство на почве ревности.

— Мы уже объявили в розыск 26-летнего жителя Житомира Василия Подорожнего, — сообщила пресс-офицер полиции Житомирщины Алла Ващенко. — Нам известно, что этот парень некоторое время встречался с девушкой, которая позже была найдена убитой. К тому же у них незадолго до этих событий был скандал. Василия Подорожнего 16 февраля утром видели и соседи, когда он убегал через огород. На месте преступления оперативники обнаружили шапку, которая принадлежит Василию.

*Василий Подорожний

По комментариям в социальных сетях «ФАКТАМ» удалось восстановить картину непростых отношений Анжелики и Василия. Оказывается, девушка встречалась с ним около года. Они даже ездили вместе на заработки в Чехию. Василий сильно ревновал Анжелику. Его ревность порой носила какой-то патологический характер.

«Анжела рассказывала мне, что Вася в Чехии, куда они ездили на заработки в прошлом году, не раз устраивал ей сцены ревности. Один раз даже побил ее только за то, что на Анжелику посмотрел какой-то мужчина, случайный прохожий, раза в два старше ее. Просто посмотрел. Понимаете?» — пишет в социальных сетях жительница Житомира Лариса, которая утверждает, что хорошо знала погибшую.

Оказывается, Василий не однажды поднимал руку на Анжелику. В последний раз он это сделал за три месяца до убийства за то, что девушка набила себе на плечо татуировку… без его разрешения.

*Анжелика Карпец

«Анжела рассказала мне, что после того случая с татуировкой, она больше не хочет видеть Васю. Так и сказала — это конец. Больше ничего не будет», — пишет еще одна подружка Анжелики Елена.

С того времени Василий стал преследовать Анжелику. Об этом «ФАКТАМ» рассказала бывшая одноклассница убитой девушки Татьяна.

— Он начал преследовать Анжелу. Ходил повсюду за ней, караулил возле дома, звонил по ночам. Неоднократно говорил ей: «Тебя надо от людей изолировать». Анжелика порой боялась выйти на улицу. Например, собирается ко мне в гости, потом звонит и говорит: «Извини, Таня, я не могу прийти. Он уже два часа стоит за воротами».

Несмотря на то, что Анжелика и Василий уже три месяца, как перестали встречаться, он был против того, чтобы девушка снова ехала на заработки в Чехию. Но у Анжелки не было другого выхода. Они с мамой жили очень бедно. Отец сидит за убийство. До тюрьмы он начал новый дом строить, но не успел. У них во дворе так и осталась стоять коробка недостроенного дома, а сами Анжелика с мамой жили во времянке.

Василий Подорожний из хорошей многодетной семьи. С детства занимается велоспортом, участвует в различных соревнованиях на уровне первенства области. Его брат Александр в интервью одному из центральных телеканалов заявил о том, что не верит в то, что Василий пошел на убийство.

«Он очень добрый. Он не мог убить Анжелу и ее маму. Многие знали, что Анжелика ездит на заработки за границу. Их кто-то убил, решив, что у них водятся деньги. Где Вася сейчас, я не знаю. Боюсь, что убили и его тоже, так как он оказался в тот момент на месте преступления», — сказал Александр.

Полиция Житомирской области просит всех, кто знает о местонахождении подозреваемого в двойном убийстве, сообщить им по телефону 102 или (0412) 40−74−75.

Приметы Василия Подорожнего:

рост около 180 сантиметров, худощавый, волосы русые.

Был одет в темную одежду.

При себе мог иметь рюкзак темно-синего цвета.

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