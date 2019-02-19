Спорт

Зидан назвал три условия своего прихода на пост главного тренера «Челси» (фото)

Вылет «Челси» из розыгрыша Кубка Англии (0:2 в домашней встрече 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед») породил новую волну слухов о предстоящей отставке главного тренера — итальянца Маурицио Сарри.

Один из тех, кого уже сватают на пост «рулевого» лондонского гранда, называют знаменитого француза Зинедина Зидана, который в мае прошлого года выиграл в Киеве Лигу чемпионов с «Реалом», а спустя пять дней неожиданно покинул свой пост.

Правда, как утверждает издание The Sun (откровенно говоря, такой себе источник), 50-летний специалист выдвинул боссам «Челси» три условия своего прихода в клуб: оставить в команде лидера Эдена Азара, которым предметно интересуется «Реал», выделить 220 миллионов евро на трансферы и позволить ему непосредственно влиять на трансферную политику клуба.

Пока же знаменитый француз сосредоточился на семье, проводя время с женой и детьми. Зинедин ходит в горы и на матчи своих сыновей (Люка Зидан — третий голкипер «Реала»), побывал с супругой в Лондоне, Париже и Китае, свозил семью на отдых в Эмираты.

*Зинедин Зидан в горах

*С женой и сыновьями на отдыхе в Эмиратах

*С супругой в Лондоне

*Ужин с партнерами по сборной Франции

*С женой в Китае

А еще Зинедин Зидан стал чаще посещать свою резиденцию (скромный трехэтажный дом) в маленьком испанском городке Эль Чиве, что в 70 километрах от Альмерии (в этом городке родилась супруга тренера).

*Дома у камина

Напомню, что за два с половиной года работы в «Реале» Зинедин Зидан" завоевал девять трофеев: по одному разу он выиграл чемпионат (2017 год) и Суперкубок Испании (2017-й), трижды побеждал в Лиге чемпионов (2016-й, 2017-й, 2018-й), дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА (2016-й, 2017-й) и столько же раз поднялся на вершину клубного чемпионате мира (2016-й, 2017-й).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедин Зидан нашел себе новое место «работы».

Фото Getty Images, Instagram

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