- 15:18 Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева сделала громкое признание в суде
- 15:15 На границе с Польшей активисты задержали пьяного таможенника: в сети показали видео
- 15:04 Кровавое ДТП в Ростовской области: много жертв
- 14:58 Россия вновь закрыла проход по Керченскому проливу: что происходит
- 14:54 Пушистые и милые: бойцы на передовой растят "котобанду"
- 14:49 «Лион» — «Барселона»: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 14:48 В киевском метро пьяный извращенец размахивал своим «достоинством» перед ребенком
- 14:44 Стали известны цены на билеты на «Евровидение»
- 14:30 В "Укрзалізниці" снова "сломался" сервис онлайн-продажи билетов
- 14:29 "Заберите меня, хотя бы за долги": Зеленскому припомнили его обращение к Путину
Зидан назвал три условия своего прихода на пост главного тренера «Челси» (фото)
Вылет «Челси» из розыгрыша Кубка Англии (0:2 в домашней встрече 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед») породил новую волну слухов о предстоящей отставке главного тренера — итальянца Маурицио Сарри.
Один из тех, кого уже сватают на пост «рулевого» лондонского гранда, называют знаменитого француза Зинедина Зидана, который в мае прошлого года выиграл в Киеве Лигу чемпионов с «Реалом», а спустя пять дней неожиданно покинул свой пост.
Правда, как утверждает издание The Sun (откровенно говоря, такой себе источник), 50-летний специалист выдвинул боссам «Челси» три условия своего прихода в клуб: оставить в команде лидера Эдена Азара, которым предметно интересуется «Реал», выделить 220 миллионов евро на трансферы и позволить ему непосредственно влиять на трансферную политику клуба.
Пока же знаменитый француз сосредоточился на семье, проводя время с женой и детьми. Зинедин ходит в горы и на матчи своих сыновей (Люка Зидан — третий голкипер «Реала»), побывал с супругой в Лондоне, Париже и Китае, свозил семью на отдых в Эмираты.
*Зинедин Зидан в горах
*С женой и сыновьями на отдыхе в Эмиратах
*С супругой в Лондоне
*Ужин с партнерами по сборной Франции
*С женой в Китае
А еще Зинедин Зидан стал чаще посещать свою резиденцию (скромный трехэтажный дом) в маленьком испанском городке Эль Чиве, что в 70 километрах от Альмерии (в этом городке родилась супруга тренера).
*Дома у камина
Напомню, что за два с половиной года работы в «Реале» Зинедин Зидан" завоевал девять трофеев: по одному разу он выиграл чемпионат (2017 год) и Суперкубок Испании (2017-й), трижды побеждал в Лиге чемпионов (2016-й, 2017-й, 2018-й), дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА (2016-й, 2017-й) и столько же раз поднялся на вершину клубного чемпионате мира (2016-й, 2017-й).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедин Зидан нашел себе новое место «работы».
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 752 мм