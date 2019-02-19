В киевском метро пьяный извращенец размахивал своим «достоинством» перед ребенком (фото)

Происшествия

В заполненном вагоне киевского метро мужчина пытался соблазнить малолетнего ребенка. Извращенца, демонстрировавшего девочке свой член, задержали пассажиры подземки. Видимо, зима в Украине в этом году не настолько холодна, чтобы помешать эксгибиционистам. Так, недавно голый мужчина в одном из супермаркетов предоставил покупателям возможность сравнить размер его «достоинства» с разложенными на прилавке бананами.

— Около половины шестого вечера в воскресенье, 17 февраля, 12-летняя девочка возвращалась домой от дедушки, проживающего в Киевской области. Заметив ее, ожидающую поезда на платформе, злоумышленник увязался за девочкой. На перегоне между станциями «Печерская» и «Дружбы народов» он стал приставать к ней с развратными разговорами, а затем оголил свои половые органы. Это заметили пассажиры, схватили извращенца и нажали на кнопку вызова полиции. На станции «Дружбы народов» его передали правоохранителям, — рассказала «ФАКТАМ» сотрудник отдела коммуникации киевской полиции Екатерина Полищук.

В полиции установили его личность: извращенцем оказался 42-летний ранее не судимый киевлянин, находившийся в это время в состоянии алкогольного опьянения. По факту развращения малолетних открыто уголовное производство. В настоящее время он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Также правоохранители устанавливают происхождение фотографий интимного характера, обнаруженных в мобильном телефоне задержанного: скачал ли он их из интернета или же фотографировал сам. Не исключено, что там могут быть изображения других его жертв.

— 19 февраля задержанному объявлено подозрение. Прокуратура готовит ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде ареста. Сам подозреваемый, сославшись на свое конституционное право, отказался пояснять такое поведение или давать какие-либо показания следствию, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Добавим, что извращенцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Обухове под Киевом задержан житель Германии, которого немецкие правоохранители четыре года разыскивали за педофилию.

А ранее в столице Украины был задержан один из сильнейших дзюдоистов прошлого века и тренеров по дзюдо века нынешнего, двукратный олимпийский чемпион Петер Зайзенбахер. Австрийское правосудие инкриминировало ему ряд изнасилований малолетних и других сексуальных преступлений.



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