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На границе с Польшей активисты задержали пьяного таможенника: в сети показали видео
На границе с Польшей, на территории таможенного поста Шегини активисты АвтоЕвроСилы, которые ранее устраивали массовые акции протеста против новых правил растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, поймали нетрезвого госслужащего.
Видео с таможенного поста разместили на странички АвтоЕвроСилы в социальных сетях.
Некоторые массмедиа сообщили, что на пьянстве попались сотрудники Госпогранслужбы Украины. Однако спикер ГПС Олег Слободян опроверг эту информацию. «Конечно, пограничники — не святые. Нам, как частице социума, присущи и недостатки этого общества», — написал он на своей страничке в Facebook и выразил сожаление, что некоторые массмедиа «сознательно манипулируют информацией» и пишут о пьяных пограничниках. Хотя, по его словам, уже из видео понятно, что нетрезвым активистам попался представитель другой службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запустили многоканальную телефонную «горячую линию» для автомобилистов, которые ввозили машины на иностранной регистрации на территорию нашей страны до вступления в силу новых правил ввоза транспортных средств.
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