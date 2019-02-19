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Пациенты остались без операций: вокруг больницы в Запорожье разгорелся громкий скандал
В 9-й городской больнице Запорожья произошла нештатная ситуация с медпрепаратами. Пациентам стали отказывать в плановых операциях из-за отсутствия средства для анестезии.
Обезболивающее якобы не успели вовремя закупить — сорвался тендер. Речь идет о наркотическом средстве, которое нельзя просто купить в аптеке, потому что его закупает государство.
Многие больные, которым отказали в операциях, уже потратили на подготовку к ним тысячи гривен.
Когда же в больницу пришли журналисты «Чрезвычайных новостей», дефицит внезапно закончился прямо во время съемки. Необходимые препараты запорожские врачи одолжили в других больницах.
Теперь медучреждение ждет проверка СБУ, которая найдет виновного в медицинском коллапсе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не только отсутствие лекарств, но и антисанитария в украинских больницах приводит к ситуациям, когда страдают больные. Так в Закарпатье в детской больнице райцентра Виноградов юные пациенты вынуждены «лечиться» в холоде, без еды и в грязи. А в первую городскую больницу Мелитополя завезли постельное белье со вшами.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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