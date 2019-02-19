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Под Одессой автомобиль смертельно травмировал школьницу
В Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель на «Жигулях» смертельно травмировал школьницу. «ДТП произошло днем в селе Молога, — сообщили в местном отделе полиции. — По предварительным данным, 11-летняя девочка стояла на обочине дороги, возле школы, с другими детьми, а потом внезапно вышла на проезжую часть, где на пешеходном переходе ее сбил легковой автомобиль ВАЗ с прицепом». Отмечается, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют в том числе указанную версию.
Потерпевшую доставили в центральную районную больницу в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали черепно-мозговую травму и ряд других серьезных повреждений. Врачи делали все возможное, но спасти девочку не удалось.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель человека) Уголовного кодекса Украины.
Во вторник, 19 февраля, жители села Молога, перекрыли трассу Белгород-Днестровский — Старокозачье с требованием установить «лежачих полицейских» возле школы., где разыгралась трагедия.
Участники акции утверждают, что «уже много лет страдают от автолихачей, которые „летают“ по дороге и не пропускают пешеходов».
По их словам, погибшая 11-летняя девочка шла по «зебре» в тот момент когда, авто въехало в глубокую яму на дороге.
«Водитель мчался на значительной скорости, и из-за огромной ямы на дороге прицеп занесло именно в ту сторону, где находилась девочка, — утверждают очевидцы ЧП. — От удара ребенка подбросило вверх, а водитель даже не понял, что произошло».
К протестующим приехал заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Леконцев, который рассказал, что 64-летний виновник ДТП задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Также правоохранитель опроверг информацию о том, что водитель скрылся с места аварии.
Замначальника полиции пообещал селянам, что с 20 февраля наряд полиции у школы будет следить за соблюдением правил дорожного движения с 08:00 до 16:00. Их дежурство продлится до тех пор, пока не решится вопрос с «лежачими полицейскими».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подозреваемого в смертельном ДТП на Столичном шоссе в Киеве отправили за решетку.
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