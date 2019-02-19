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Кровавая разборка в Одессе: двое водителей не поделили дорогу
В Одессе задержан водитель, который во время конфликта на дороге ранил оппонента из пистолета. «В полдень на улице Черноморского казачества 31-летний водитель, возмущенный тем, что его автомобиль „подрезала“, как ему показалось, другая машина, догнал ее и принудил „оппонента“ остановиться, — сообщили в полиции. — Во время ссоры злоумышленник достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону обидчика».
В результате одна из пуль попала в кисть руки 38-летнего мужчины, которому оказана необходимая медицинская помощь.
Прибывшие по вызову полицейские усмирили «стрелка» и изъяли у него пистолет, который направлен на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч .4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Калуше неадекват обстрелял местную радиостанцию. Полиции удалось задержать Злоумышленника на месте преступления. Тем не менее он ранил полицейского ножом в лицо.
А в Днепре мужчина ночью обстрелял людей с балкона. Хулигана задержали, когда он попытался покинуть квартиру.
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