Кровавая разборка в Одессе: двое водителей не поделили дорогу

Происшествия

В Одессе задержан водитель, который во время конфликта на дороге ранил оппонента из пистолета. «В полдень на улице Черноморского казачества 31-летний водитель, возмущенный тем, что его автомобиль „подрезала“, как ему показалось, другая машина, догнал ее и принудил „оппонента“ остановиться, — сообщили в полиции. — Во время ссоры злоумышленник достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону обидчика».

В результате одна из пуль попала в кисть руки 38-летнего мужчины, которому оказана необходимая медицинская помощь.

Прибывшие по вызову полицейские усмирили «стрелка» и изъяли у него пистолет, который направлен на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч .4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Калуше неадекват обстрелял местную радиостанцию. Полиции удалось задержать Злоумышленника на месте преступления. Тем не менее он ранил полицейского ножом в лицо.

А в Днепре мужчина ночью обстрелял людей с балкона. Хулигана задержали, когда он попытался покинуть квартиру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter