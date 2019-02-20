«Барселона» с Месси впервые в сезоне не забила в Лиге чемпионов: видеообзор матча

Спорт

Во вторник, 19 февраля, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион» прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной одноименной командой и каталонской «Барселоной».

Оба соперника подходили к очному поединку, имея беспроигрышные серии в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: французы в группе с «Манчестер Сити», «Хоффенхаймом» и «Шахтером» один раз выиграли и пять раз сыграли вничью, а каталонцы в компании с «Тоттенхэмом», «Интером» и «ПСВ» добыли четыре победы и два поединка свели к ничьей.

В отчетном матче ни одной из команд не удалось прервать такую приятную серию для своего соперника. В первом тайме хороший момент отличиться со штрафного имел Лионель Месси, проводивший свой 130-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов (по этому показателю аргентинец сравнялся с Андерсом Иньестой и теперь уступает лишь легендарному капитану каталонцев Хави, у которого 151 игра), но и «Лион» в обороне не отсиживался. В частности, два прекрасных момента было у Мартина Террье, но в первом случае голкипер гостей тер Штеген перевел мяч в перекладину после удара нападающего, а в другом уже сам форвард пробил неточно по воротам.

После перерыва уже преимуществом безраздельно владела «Барселона» (общее количество ударов во второй 45-минутке — 12:1 в пользу каталонцев, в створ — 3:0), и впервые в сезоне не смогла забить в матче Лиги чемпионов. Один из лучших моментов, чтобы таки открыть счет и принести своей команде победу, упустил нападающий каталонцев Луис Суарес. Таким образом, уругвайский бомбардир продлил свою безголевую серию в выездных матчах самого престижного клубного турнира Европы, которая тянется с далекого сентября 2015-го, до 1508 минут.

Видеообзор матча

Ответный матч пройдет 13 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси отменил «законы физики», восхитив соцсети трюком с бутылкой.

Фото Getty Images

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