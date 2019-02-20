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Биатлон в Раубичах: где смотреть индивидуальные гонки на чемпионате Европы
В среду, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) индивидуальными гонками у мужчин и женщин стартует чемпионат Европы по биатлону.
Несмотря на то, что на состязания приехали далеко не все звезды мирового биатлона, конкуренция в борьбе за медали обещает быть нешуточной.
В мужской гонке заявлены 109 биатлонистов, в том числе шесть украинцев: Артем Прима (10-й стартовый номер), Сергей Семенов (18-й), Антон Дудченко (50-й), Руслан Ткаленко (62-й), Тарас Лесюк (88-й) и капитан нашей команды Дмитрий Пидручный (101-й).
У женщин украинскую сборную среди 86 спортсменок представят: Юлия Журавок (23-й номер на старте), Валя Семеренко (24-й), Анастасия Меркушина (44-й), Вита Семеренко (46-й; на фото — сестрой), Надежда Белкина (75-й) и Ольга Абрамова (85-й).
Чемпионат Европы. Индивидуальные гонки. Раубичи (Беларусь)
20 февраля (среда)
Индивидуальная гонка (мужчины) 15:00 «Спорт 1», «Беларусь 5», «Евроспорт 2, «Матч ТВ»
Индивидуальная гонка (женщины) 18:30 «Спорт 1», «Евроспорт 2», «Беларусь 5», «Матч ТВ»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский биатлонист Андрей Дериземля выиграл «Гонку легенд».
Фото biathlon.com.ua
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