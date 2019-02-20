Порошенко и Зеленский выходят на выборах во второй тур, — опрос

Политика

Как показало общенациональное исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), среди кандидатов на президентский пост лидирует Владимир Зеленский. За него собираются проголосовать 17,5% респондентов (среди тех, кто намерен участвовать в выборах — 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур у Петра Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Юлии Тимошенко (11,5% и 13,8%). За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко — 6,3% и 7,1%; за Олега Ляшко — 4,3% и 4,8%. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 3%.

В регионах за В. Зеленского намерены голосовать от 13% опрошенных на западе страны до 22% - на юге. Уровень поддержки Ю. Тимошенко — от 8% в восточных областях до 15% - в центральных. За П. Порошенко чаще готовы отдать свои голоса жители Западной Украины (17%) и Центрального региона (16%) страны. На юге — 6%, а на востоке — 8%. Тогда как Бойко, наоборот, в первую очередь может рассчитывать на поддержку жителей Восточной Украины (13%) и южных областей (10%), а в Центральном и Западном регионах за него готовы проголосовать лишь 3% и 1% опрошенных соответственно.

Во втором туре выборов В. Зеленский побеждает как П. Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Ю. Тимошенко и П. Порошенко оба имеют равные шансы на победу — разница в процентах, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не существенная (соответственно 22,4% и 20,0%).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter