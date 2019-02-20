Никто из пассажиров не выжил: подробности жуткого ДТП на трассе Киев – Харьков

Происшествия

Никто из пяти пассажиров микроавтобуса, который следовал из Варшавы в Запорожье, не выжил. Смертельное ДТП произошло 19 февраля, около 18:00 на автотрассе Киев — Харьков под селом Пышное Лубенского района Полтавской области. «Фольксваген» зацепил отбойник и слетел в кювет, перевернувшись на крышу. Двое мужчин и женщина скончались на месте, две женщины умерли в Лубенской центральной городской больнице. 30-летний водитель микроавтобуса, житель Орехова Запорожской области, находится в реанимации. У него переломы конечностей, костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.

По номеру телефона, указанному на микроавтобусе, местные журналисты узнали, что «Фольксваген» принадлежит жителю Энергодара Запорожской области Роману Шишмакову, который предоставляет, судя по его информации на странице в соцсети ВКонтакте, услуги пассажирских перевозок.

По сообщению начальника отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, известно, что водитель по доверенности управлял микроавтобусом, который принадлежал другому жителю Запорожской области. Своих попутчиков-земляков он взял через сервис BlaBlaCar. Скорее всего, они вместе ехали из Варшавы. В Киеве двое пассажиров вышли. А жители Запорожской области — мужчины 29 и 34 лет и женщины 29, 41 и 60 лет — поехали дальше.

По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем. Сам он после аварии находился в сознании и сообщил, что не справился с управлением на скользком участке дороге.

Между тем в социальных сетях появилась информация, что буквально накануне на том же месте перевернулся другой «Фольксваген». «Там стоял большой знак, как билборд, и первый „Фольксваген“ его снес наполовину, — делится один из пользователей соцсетей. — А этот бус снес его полностью. То есть, наверное, виноваты водители? Или, может, автодор? Там только лишь понижается температура, на асфальте появляется гололедица».

«Там автодор снег до сих пор не убрал, — дополняет другой пользователь Facebook. - Он тает, и, учитывая особенности наклонов, влага покрывает проезжую часть. Днем это вода, но с заходом солнца — это „стекло“ при видимой чистоте дороги».

«Там ям нет, а лед есть, я каждый вечер езжу — проверено», — повторяет эту же мысль житель Лубенского района.

А кто-то пишет: «Не удивлюсь, если завтра там все почистят, как нарисовали стоп-линию в Харькове после ДТП с Зайцевой».

Местные жители говорят, что на участке трассы, где разбился микроавтобус «Фольксваген», что-то не так с дорожными знаками. Водители часто не могут сориентироваться на обновленной трассе и, если едут на большой скорости, попадают в ДТП.

Но многие считают, что в трагедии есть вина водителя. «К водителю буса тоже есть вопросы, — пишут люди. - Если он от самой Варшавы ехал один за рулем, то не удивительно, что мог уснуть».

«Друг вчера ехал с работы мимо того места, где случилась авария, — дополняет одна из местных жительниц. — Остановился, помогал вытягивать трупы, если можно так сказать, ибо там были разбросаны человеческие останки. Жесть! Говорит, не знает, как будет спать после этого. „Спасибо“ нашим дорогам и водителям, которые ради заработков недосыпают».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины («Нарушение Правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19 февраля закончились дебаты в суде Харькова по резонансному делу о кровавом ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Обвиняемый Дронов, упомянув в своем выступлении Зайцеву, зачитал с листа о своем раскаянии.

А 20 февраля в Харькове из маршрутки на ходу выпал пассажир.

Фото из сайта ГУНП в Полтавской области

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