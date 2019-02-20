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Происшествия

В Крыму разгорелся масштабный пожар на заводе пластмасс (фото, видео)

13:47 20 февраля 2019   322
Пожар на заводе пластмасс в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В Крыму на «Симферопольском заводе пластмасс» возник сильный пожар. Возгорание произошло в подвале складского помещения. Ранее сообщалось, что в Советском районе аннексированного Крыма местные жители сделали фото высохшего и побелевшего пня, утверждается, что такие погибшие деревья являются достоверным свидетельством стремительного засоления почвы.

Как сообщают местные массмедиа, на месте работают пять единиц специальной техники и около сорока человек спасателей.

Площадь пожара — 700 квадратных метров. Также сообщается, что АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации. Фото пожара в Симферополе в Twitter выложила блогер RoksolanaToday&Крым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымский бизнесмен Олег Зубков, который сначала поддержал аннексию полуострова Россией, а теперь переводит бизнес в Португалию, заявил, что Крым превратился в грозную военную базу, где нет нормальной жизни.

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