«Динамо» разгромило «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча

Спорт

В среду, 20 февраля, резервисты киевского «Динамо» (U19) провели на своей клубной арене матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против итальянского «Ювентуса».

Поединок, который посетили 11 (!) тысяч болельщиков, завершился разгромной победой подопечных Игоря Костюка — 3:0 (Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85), пробившихся в 1/8 финала.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Белошевский, Вивчаренко, Сирота, Шулявский (Ванат, 86), Ващишин (Михайленко, 87), Скорко, Булеца (Надольский, 82), Цитаишвили (Волошин, 90), Исаенко.

Отмечу, что накануне были сыграны еще четыре матча плей-офф Юношеской лиги УЕФА: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Локомотив» (Россия) — 1:1 (по пенальти — 5:4), «Челси» (Англия) — «Монако» (Франция) — 3:1, «Герта» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1 и ПАОК (Греция) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:1.

Встречи «Монпелье"(Франция) — «Бенфика» (Португалия), «Мидтьюлланд» (Дания) — «Рома» (Италия) и «Сигма» (Чехия) — «Лион» (Франция) состоятся 20 февраля.

Напомню, что напрямую в 1/8 финала ранее вышли: «Аякс» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания), «Хоффенхайм» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия) и «Реал» (Испания).

Жеребьевка пар 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится в пятницу, 22 февраля, в Ньоне в 15:00 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперника в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА.

Фото ФК «Динамо»



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