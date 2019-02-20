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Политика

"Я — пессимист": Квасьневский объяснил, почему не видит перспективы в решении проблемы Донбасса

17:54 20 февраля 2019   374
Александр Квасьневский
Инф. «ФАКТОВ»

У президента России Владимира Путина две стратегические цели в жизни, одна из которых напрямую связана с Украиной и Донбассом. Поэтому политика Кремля будет постоянно направлена на дестабилизацию Украины, конфликт на Донбассе будет долгосрочным. Такое мнение высказал в интервью «ЛигаНет» бывший президент Польши Александр Квасьневский.

По его убеждению, из-за войны на Донбассе, Брюссель и Вашингтон не решатся на самые главные для нашей страны вопросы — вступление в НАТО и ЕС.

Квасьневский отметил, что Путину удалось решить одну из своих стратегических целей — схранить за Россией статус большого игрока на мировой арене.

Вторая задача лидера РФ — собрать в империю бывшие республики СССР.

«Он понимает, что Прибалтики ему не видать, но за Украину он еще готов бороться. Поэтому не стоит ждать изменений его политики по отношению к Украине», — сказал политик.

Квасьневский также отметил, что сейчас основное окружение Путина — это силовики, которые не стремятся заниматься экономикой, а стимулируют военные настроения в обществе. Украина в этом плане является их главной целью.

«Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось», — считает Квасьневский.

На вопрос о возможностях Запада в противостоянии с российской агрессией, бывший глава Польши считает, что нужны не только санкции, но и диалог с Москвой.

«Поддерживать санкции и быть в диалоге с Россией, искать решения. Но, откровенно говоря, повторюсь: я — пессимист», — резюмировал он.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин снова противопоставил РФ и США и напомнил о новейших вооружениях, разработанных российскими специалистами.

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