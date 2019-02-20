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Кремль запустил против Украины машину ненависти: Порошенко выступил в ООН (видео)
Кремль запустил против Украины мощную машину пропаганды, но Украина будет бороться с попытками скрыть российскую агрессию. Украина будет сопротивляться попыткам называть агрессивные действия России «внутриукраинским кризисом». Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Заседание посвящено в том числе ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Вопрос в повестку дня был внесен по инициативе Украины, а Порошенко привез на встречу подписанное украинцами обращение к генеральному секретарю ООН.
«Нет никакого внутреннего кризиса в Украине или внутреннего конфликта — есть агрессия России», — заявил украинский президент.
По словам главы государства, Россия запустила против Украины машину ненависти, включила мощные пропагандистские механизмы. «Украина — это тема номер один, номер два и номер три на российском телевидении и на российских ток-шоу», — отметил глава государства.
По словам Порошенко, Кремль «остается слепым и глухим» к реакции международного сообщества, а потому ООН стоит удвоить усилия в давлении на российское руководство. «Возможно, стоит поставить Россию на место?» — предложил президент.
Напомним, Порошенко анонсировал, что, выступая в Нью-Йорке, расскажет о положении людей на оккупированных территориях и потребует от ООН усилить давление на РФ.
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