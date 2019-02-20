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Происшествия

Дело Гандзюк: в СБУ заявили об отказе Мангера сотрудничать со следствием

18:15 20 февраля 2019   203
мангер
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, не захотел сотрудничать со следствием и пока не будет проходить проверку на детекторе лжи. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Ранее Мангер был готов дать дополнительные показания следствию, в том числе и о других лицах, возможно, причастных к делу. Позднее, 15 февраля, подозреваемый отказался свидетельствовать, ссылаясь на статью 63 Конституции. 20 февраля Мангер вновь подтвердил, что давать показания не будет.

Следствие считает, что подозреваемый по надуманным причинам уклоняется от проверки на полиграфе и не желает способствовать установлению истины в уголовном производстве.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд решил арестовать подозреваемого. Мангер вышел из СИЗО под залог 2,5 млн гривен.

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